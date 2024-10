Trasportatore su strada di merci, l'avviso per l'esame di idoneità

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso, attraverso il Settore 1 "Risorse Umane e Finanze", 1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti, informa di aver pubblicato l’Avviso per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori, nel settore dei trasporti nazionali e internazionali".

L’esame riguarda la sessione di ottobre 2024 e si prevede lo svolgimento entro il mese di novembre.

L'Avviso e le relative Domande di partecipazione sono stati approvati con Determinazione del Dirigente del 1° Settore della Provincia di Campobasso, dott. Antonio Caruso, n. 2061 del 29 settembre 2024, e pubblicati all'Albo Pretorio On Line dell'Ente in data 2 ottobre 2024.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

La Commissione esaminatrice è stata nominata con Decreto del Presidente Giuseppe Puchetti n. 86 del 12 settembre 2024, mentre il Segretario della Commissione è stato designato con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 26 settembre 2024 del Dirigente del Settore 1 - Risorse Umane e Finanze, 1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti della Provincia di Campobasso.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione all’esame, inclusi l’Avviso e le Domande di partecipazione, è disponibile e scaricabile al seguente link: https://www.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3264

Il "Regolamento Provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali" è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Campobasso con Deliberazione n. 15 del 4 giugno 2024.

Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale, come previsto dall’art. 2, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. I candidati che intendono ottenere tale idoneità dovranno sostenere un esame secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.