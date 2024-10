Entro fine anno sarà definita la fornitura di nuovi autobus urbani coi fondi del Pnrr

TERMOLI. Quasi 4,2 milioni di euro assegnato lo scorso 5 agosto dalla Giunta regionale al Comune di Termoli per ammodernare il parco autobus.

La struttura dell’assessorato comunale ai Trasporti è al lavoro alacremente per predisporre e pubblicare il bando di gara, poiché la fornitura dovrà essere definita entro fine anno.

Fondi stanziati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nell’estate di 2 anni fa, che assegna alle Regioni Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, per il totale di 96 milioni di euro, decreto che ha previsto risorse pari all’importo di euro 11.068.800 in favore della Regione Molise nel periodo 2022-2023, con la previsione di acquisire minimo 16 vetture.

Dopo aver superato lo scoglio di un ricorso alla giustizia amministrativa, sono stati mantenuti i riparti precedenti, individuando il contributo determinato con la precedente modalità di ripartizione esclusivamente per i Comuni che al momento della sua adozione avevano già in essere contratti di affidamento del servizio di Tpl e comunque, fino alla scadenza, senza possibilità di prevedere alcuna prorog.

Dopo che il Comune di Campobasso nell’ambio del riparto del finanziamento del Pnrr PNRR “rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” è risultato beneficiario di risorse pari ad euro 3.977.928 euro è stato deciso di redistribuire il valore pari alla somma, equamente, in favore dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino al fine di garantire investimenti idonei alla dotazione di mezzi per il trasporto pubblico locale.

Dovrebbero essere 13 i nuovi autobus acquistati coi fondi messi a disposizione, che arriverebbero nei primi mesi del 2025 (si spera).