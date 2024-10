Tavares chiama i sindacati, c'è chi accetta il confronto e chi lo vuole dopo lo sciopero

TERMOLI. Si avvicina l’attesissima audizione in Parlamento dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, prevista per venerdì 11 ottobre.

Come sovente (o sempre) avviene, si contattano le parti sociali per definire un incontro anche informale, vista la possibilità di un confronto diretto. Tuttavia, le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno chiesto a Tavares di rinviare l’incontro che il Ceo aveva fissato proprio per dopodomani.

«Come ben sapete, siamo consapevoli della condizione critica e siamo attivi per salvaguardare e rilanciare il presente e il futuro dei lavoratori dell'automotive e di Stellantis.

In questi mesi abbiamo chiesto ripetutamente un confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e di impresa al massimo livello, fino a coinvolgere direttamente l'amministratore delegato e la presidente del Consiglio. Tanto che siamo impegnati in un'importante iniziativa di sciopero e manifestazione nazionale a Roma il 18 ottobre, in tutto il settore. Pertanto, nel ringraziarvi dell'invito ricevuto per l'incontro previsto l'11 ottobre con II Ceo di Stellantis Carlos Tavares e condividendo l'importanza di dare continuità agli incontri con i massimi livelli della società, vi chiediamo di spostare l'incontro alla settimana successiva.

Nello stesso tempo Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil stanno investendo anche la presidenza del Consiglio per convocare un apposito incontro con le organizzazioni sindacali, Stellantis e le aziende della componentistica, per riprendere il confronto con l'obiettivo di concludere con un accordo tra le parti in grado di mettere in sicurezza e rilanciando it settore a partire dagli stabilimenti e dall'occupazione», lettera a firma di Ferdinando Uliano, Rocco Palombella e Michele De Palma.

Diverso l’atteggiamento delle altre sigle, quelle che sciopereranno sempre il 18 ottobre, ma davanti agli stabilimenti e non a Roma. Aqcf-r, Fismic e Uglm parteciperanno all'incontro con il Ceo Stellantis Tavares, convocato da Stellantis il prossimo 11 ottobre presso la sede Stellantis&You di Roma, in viale Manzoni alle ore 10.

I segretari generali delle tre organizzazioni dichiarano: “Parteciperemo all’incontro in quanto siamo soliti prender parte a tutte le occasioni di confronto con le aziende che possono essere utili a migliorare le condizioni occupazionali dei lavoratori di Stellantis e di quelli dell’intero comparto Automotive. Soprattutto in un momento di grande delicatezza e di incertezza, riteniamo che ai lavoratori il sindacato debba offrire tutte le migliori garanzie per il futuro, e con questo spirito parteciperemo all’incontro convocato da Stellantis. Inoltre, abbiamo ulteriormente investito anche la presidenza del Consiglio con la richiesta urgente di convocare al più presto un apposito incontro con tutte le organizzazioni sindacali, Stellantis, le aziende di componentistica e gli stakeholders del settore per riprendere il confronto avviato tempo fa al Mimit e che deve trovare una sua conclusione per dare sicurezza al rilancio del settore Automotive a partire dall’occupazione”, concludono i segretari Serra, Di Maulo e Spera.