Estesa la cassa integrazione al "motore Fire" dal 4 al 10 novembre

TERMOLI. Un ciclo di cassa integrazione dopo l'altro, senza soluzione di continuità (o quasi), sono quelle cautelativa a cui ricorre la Stellantis allo stabilimento di Termoli.

Nella riunione del comitato esecutivo odierno, l'azienda ha comunicato - in via cautelativa - la richiesta di cassa integrazione ordinaria per l'unità Motori Fire per il periodo che va dal 4 novembre al 10 novembre 2024.

In tale periodo potrà esser comandato personale in base ad esigenze tecnico organizzative dai propri responsabili di Ute.

Inoltre la prossima settimana l'attività lavorativa sarà sospesa con le seguenti modalità:

• Motori Fire dal 14 ottobre al 20 ottobre 2024;

• Motori Gse dal 14 ottobre al 20 ottobre 2024;

• Motori Gme dal 17 ottobre al 20 ottobre 2024;

• Motori V6 dal 17 ottobre al 20 ottobre 2024.

Infine ci sarà la chiusura collettiva di stabilimento dal 23 al 31 dicembre con ferie/par a fruizione collettiva.