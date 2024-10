Pesca e acquacoltura, sabato al circolo Vela la giornata nazionale dei "produttori"

TERMOLI. Il prossimo sabato, 12 ottobre 2024, dalle ore 9, si svolgerà a Termoli, presso Circolo della Vela “M. Cariello” la Giornata Nazionale delle Organizzazioni di Produttori della Pesca ed Acquacoltura.

L’evento è organizzato da FederOP e rappresenta la quarta tappa della campagna di informazione e qualificazione rivolta alle OP ed ai suoi armatori ed acquacoltori per favorire lo sviluppo di una collaborazione coordinata nei vari territori in modo da aumentare ed accrescere il valore delle produzioni, tutelarne la qualità e promuoverne la commercializzazione.

Dopo i tre incontri organizzati nel 2023 a Pila, Catania e Livorno a valere del Programma Triennale della Pesca ed Acquacoltura Annualità 2023, quello di Termoli è l’unico appuntamento annuale realizzato nell’ambito del PNT 2024.

Un’occasione di confronto in vista della nuova programmazione Feampa 2021-2027 per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali in un contesto strategico nazionale volto alla tutela e sviluppo del “Made in Italy” offerto dalle O. P. nazionali.

Importanti relatori illustreranno le opportunità del Feampa per le imprese di pesca e acquacoltura con un particolare focus sulle opportunità da intraprendere con i futuri Piani di Produzione e Commercializzazione delle OP.





Parteciperanno da tutta Italia i referenti delle O. P. della Pesca ed Acquacoltura aderenti e non alla Federazione italiana con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di reti di relazione tra le diverse realtà, mettendone a sistema le peculiarità ed esperienze, stimolando una discussione costruttiva tra i partecipanti.

All’incontro sono invitate a partecipare inoltre le Associazioni di Categoria nazionali e locali e tutte le imprese, cooperative ed enti/società di pesca e acquacoltura per un proficuo confronto che contribuisca ad un futuro migliore per gli operatori di tutta la filiera ittica.