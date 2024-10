Maxiconcorso pubblico "Ripam": sono 36 le assunzioni previste in Molise

TERMOLI. Ci sono anche due posti al Comune di Termoli tra le 2.200 unità che saranno assunte al termine di un maxiconcorso bandito nelle scorse ore.

Un nuovo importante maxiconcorso è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione, per il reclutamento di ben 2.200 unità come Funzionari.

Le risorse saranno suddivise in più ambiti professionali e destinate a diverse Regioni del Sud Italia, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La selezione gestita da Ripam-Formez, aperta anche ai laureati triennale, prevede l’espletamento di un’unica prova scritta. I vincitori verranno assunti a tempo indeterminato. Per poter accedere al concorso Coesione Sud sarà necessario inviare la propria candidatura sul portale inPA entro il 7 novembre 2024. Continua a leggere il nostro approfondimento e scopri come poter accedere alla selezione, quali sono le sedi, le prove, le materie e i requisiti richiesti.

È stato indetto un nuovo importante concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei Funzionari.

Le figure professionali saranno ripartite come segue:

a) 71 unità da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, suddivise come segue:

37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1);

con il profilo di (Codice A.1); 10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice A.2);

con il profilo di (Codice A.2); 24 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico (Codice A.3) di cui: 5 unità con competenze statistiche (Codice A.3.1); 19 unità con competenze tecniche (Codice A.3.2);

b) 2129 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, secondo la seguente ripartizione: