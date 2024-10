«Solo il buon senso può indicare la via giusta su Stellantis, senza colori politici»

Vertenza Stellantis e sviluppo del territorio: l'intervista ad Antonio Di Pardo

TERMOLI. Dalla fabbrica al sindacato, quindi alla politica. Il percorso compiuto dall'attuale sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, rappresenta l'esperienza di chi da lavoratore Fiat si è poi impegnato per la tutela di livelli occupazionali e di sviluppo del territorio.

Ora, da primo cittadino e consigliere del Cosib nell'assemblea generale, ha voluto dire la sua, in questa fase così convulsa che riguarda il principale insediamento industriale del Molise, col rebus Gigafactory, così come ha garantito la sua presenza (unico di quell'area politica) al presidio dello scorso 12 settembre, in piazza Monumento. Tuttavia, il suo messaggio è chiaro: non devono esserci colori politici a intestarsi la battaglia per salvaguardare il futuro del Termoli Plant.