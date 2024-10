Nasce in Molise la decima "Casa del Made in Italy"

CAMPOBASSO. Il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha inaugurato a Campobasso la decima Casa del Made in Italy alla presenza delle Autorità locali e alle associazioni di categoria.

Le case del Made in Italy testimoniano la diretta partecipazione sul territorio nazionale del governo, attraverso uno strumento messo a disposizione dei cittadini e delle imprese, a sostegno della promozione e della valorizzazione delle eccellenze produttive locali e tutela del made in Italy.

“Esprimo la mia piena soddisfazione per l’apertura della Casa del Made in Italy di Campobasso, - ha dichiarato il sottosegretario Bergamotto – un ulteriore passo verso il consolidamento della politica ministeriale per un reale cambiamento nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini, imprese. Un luogo di convergenza per tutti gli attori istituzionali territoriali, le Camere di Commercio, i cittadini, le imprese e le direzioni generali centrali del ministero dove potranno facilmente incontrarsi, trovare soluzioni per i cresciuti fabbisogni in termini di innovazione, ricerca, e ambiente e favorire l’integrazione con l’ecosistema dei Competence Center, degli Hub di innovazione digitale e delle Case delle tecnologie emergenti.”

La presenza del sottosegretario Bergamotto in Molise alla fiera d‘ottobre di Larino, che ha preceduto l’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Campobasso, conferma la volontà del governo di rafforzare la politica sul territorio molisano, che con questa tradizionale manifestazione ricopre un ruolo di primo piano nel Centro-Sud e nell’area adriatica, connotata da una radicata vocazione nel settore agroalimentare. Nuove tecnologie emergenti, innovazione, competitività dei prodotti enogastronomici, questi i temi del dibattito della tavola rotonda sul futuro del settore agroalimentare nel più importante polo fieristico della città frentana.

Sulla casa del Made in Italy, il sottosegretario alla Giunta regionale, Vincenzo Niro ha commentato: “Nuova spinta per l’export molisano in crescita”

“Sono onorato di aver rappresentato la Regione Molise ad un momento importante come l’inaugurazione a Campobasso della Casa del Made in Italy, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Mimit, onorevole Fausta Bergamotto.

“Le nostre imprese possono adesso contare su uno strumento in grado di connetterle con la pubblica amministrazione, guardando oltre i confini nazionali. È un passaggio importante, da ascrivere al grande impegno del governo italiano che ha inteso dedicare un Ministero, con le sue articolazioni territoriali, al rilancio delle nostre eccellenze nel mondo”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro, intervenuto oggi pomeriggio all’inaugurazione della Casa del Made in Italy di via San Giovanni e, di seguito, alla Tavola rotonda su “Transizione 5.0 quale volano dell’economica molisana”, organizzato al Convitto ‘Mario Pagano’ con la collaborazione della Camera di Commercio.

“Vi porto i saluti del presidente della Regione, Francesco Roberti, che mi ha pregato di ringraziarvi per l’impegno che voi, imprenditrici, imprenditori e associazioni, mettete a disposizione del territorio. Cito quanto riportato a pagina 18 dell’ultimo rapporto della Banca d’Italia: finalmente anche la nostra regione, nel 2024, ha segnato un passo netto in avanti, con il raggiungimento del +21% nell’export. Lo dobbiamo a voi, naturalmente, alle vostre idee e capacità: credo che questo sia un grande risultato, di cui un uomo delle istituzioni può realmente gioire.

“Forse facciamo ancora poco per mettere in rete ciò che fate – ha proseguito Niro - ma vi assicuro che siete il nostro orgoglio.

“Mi auguro che attraverso l’apertura di questo nuovo presidio per le imprese, segnata dalla presenza forte del Governo nella persona del Sottosegretario Fausta Bergamotto, ci dia quella spinta in più per raggiungere anche con i piccoli imprenditori quei mercati e quelle opportunità cui possiamo ambire. La Regione – ha concluso Vincenzo Niro – è sempre a disposizione per tutte le cose che deve e può fare per voi”.

Galleria fotografica