Durissima la risposta dei confederali a Tavares: «Pronti a una mobilitazione a oltranza»

TERMOLI. Non hanno partecipato all'incontro di ieri mattina, che avevano chiesto di posticipare a dopo lo sciopero del 18 ottobre e dopo le parole di Tavares in Parlamento, sono pronti a ingaggiare una battaglia a oltranza.

Durissima la risposta delle organizzazioni metalmeccaniche confederali all'esito dell'audizione del Ceo di Stellantis.

Per il segretario generale Fim-Cisl Ferdinando Uliano «Nessuna novità dall'audizione del Ceo Tavares, rimangono tutte le ragioni per lo sciopero e la manifestazione del 18 ottobre. Non abbiamo riscontrato novità di sostanza, né dall’audizione parlamentare del Ceo Tavares né da altre dichiarazioni fatte in questa giornata romana che possano dare una svolta all’attuale situazione di Stellantis e della componentistica. La situazione produttiva degli stabilimenti italiani è ridotta ai minimi termini, con una flessione del 31%, con un impatto pesante a livello occupazionale attraverso l'utilizzo di Cassa integrazione e la necessità di ulteriori scelte e investimenti volti a invertire la situazione di declino, che annebbia ogni visibilità di prospettiva del settore automotive. Rimangono tutte le ragioni che hanno portato la Fim-Cisl, insieme a Fiom e Uilm, a dichiarare unitariamente venerdì 18 ottobre lo sciopero di 8 ore del settore automotive con manifestazione a Roma, dove sono attesi migliaia e migliaia di lavoratori del settore auto. Abbiamo deciso questa importante manifestazione per scuotere le coscienze e la responsabilità di Stellantis, delle aziende della componentistica e delle Istituzioni, a partire dal Governo Italiano fino al Parlamento Europeo.

La situazione è particolarmente difficile e necessita di una strategia europea attraverso un fondo specifico per il settore, che consenta un rilancio industriale, in modo che la transizione ecologica e digitale in corso possa essere sostenibile socialmente, evitando deindustrializzazione e licenziamenti. A livello Paese è necessario concretizzare il contratto di sviluppo del settore automotive in discussione al Mimit, dove è necessario di nuovo precisare tutti gli impegni relativi a un piano industriale che il gruppo Stellantis deve necessariamente adeguare ai cambiamenti e alle nuove necessità che si sono determinate con il crollo dei volumi, e la presidenza del Consiglio non può rimanere indifferente a questa situazione».

Così come critica è la lettura di Rocco Palombella, per la Uilm: «Dall’audizione dell’amministratore delegato Stellantis Tavares alle commissioni parlamentari non abbiamo ricevuto alcuna rassicurazione concreta sul futuro degli stabilimenti italiani e sulla salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, in particolare quelli dell’appalto e della componentistica che stanno subendo gli effetti peggiori. Abbiamo ascoltato solamente delle richieste di incentivi per l’acquisto delle auto elettriche e aiuti fiscali per ridurre il costo dell’energia. Tavares dice di non voler andare via dall'Italia ma in tre anni abbiamo perso oltre 12 mila posti di lavoro, non ci sono impegni vincolanti e chiarezza su investimenti e nuovi modelli, non solo elettrici, che abbiano mercato, per garantire il futuro di tutti i siti. È vero che la transizione all’elettrico è stata una decisione europea e non di Stellantis ma la multinazionale deve capire che se sta sbagliando strategia, come è palese, non si può andare contro un muro perché si rischia un disastro occupazionale e sociale.

Rispettare le regole non può voler dire suicidarsi. La transizione va gestita e deve avere al centro il lavoro e il futuro del settore auto. Non ci confortano le parole di Tavares nemmeno sul futuro della Gigafactory perchè viene legato solamente a un possibile rilancio del mercato elettrico. Al contrario, la Gigafactory deve essere alla base delle politiche sull'elettrico. Infine vogliamo dire all’Ad Tavares che ha un atteggiamento paradossale nei confronti dei produttori cinesi: da una parte dice che hanno il 30% in meno dei costi, creando un divario incolmabile, e dall’altra fa accordi con una casa cinese per vendere le loro auto in Italia e in Europa. Delle due l’una: o si punta sulla qualità e sulla professionalità riconosciuta dei nostri lavoratori oppure si rischia la fine dell’auto in Italia e in Europa. Lo sciopero generale 18 ottobre manderà a Stellantis e al Governo un messaggio forte e chiaro: il tempo è scaduto, il settore auto sta morendo, si rischia un dramma sociale senza precedenti. Vogliamo un incontro a Palazzo Chigi con Meloni e Tavares ma senza risposte siamo pronti a una mobilitazione a oltranza».

«L’audizione dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, alle Commissioni Attività produttive e Industria di Camera e Senato conferma e rafforza le ragioni dello sciopero unitario del 18 ottobre con manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori di Stellantis e del settore automotive. Non è emersa nessuna novità sulle politiche industriali del gruppo in Italia in grado di rilanciare produzione, ricerca e sviluppo e occupazione. L’amministratore delegato ha addossato tutta la responsabilità della crisi delle vendite al quadro legislativo europeo, che pure ha le sue responsabilità, e ha chiesto ancora una volta la richiesta di ulteriori incentivi per sostenere la domanda di auto elettriche. Per la Fiom-Cgil bisogna invece intervenire sull’offerta, perché a fronte degli incentivi di 950 milioni di euro già utilizzati per gli ecobonus, quest’anno produrremo meno di 300 mila autoveicoli e sta aumentando la cassa integrazione in tutti gli stabilimenti italiani.

I soli incentivi non servono a risolvere la crisi del settore automotive in Italia, è necessario un piano straordinario per rilanciare il settore. Dopo l’audizione in Parlamento dell’amministratore delegato Tavares, si fa ancora più urgente la necessità di una convocazione a Palazzo Chigi con Stellantis e le organizzazioni sindacali». Lo dichiara in una nota Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità.