«Esaltare la qualità delle produzioni ittiche», il mondo della pesca si confronta a Termoli

Giornata nazionale delle organizzazioni di produttori a Termoli: intervista a Basso Cannarsa

TERMOLI. E’ approdata a Termoli, stamani, al circolo della Vela, la quarta tappa della campagna di informazione e qualificazione rivolta alle Op (Organizzazioni di produttori) e ai suoi armatori e acquacoltori.

Occasioni di confronto utili a favorire lo sviluppo di una collaborazione coordinata nei vari territori, per aumentare e accrescere il valore delle produzioni, tutelarne le qualità e promuoverne la commercializzazione.





Incontro che ha visto radunarsi diversi esponenti delle marinerie dell’Adriatico, con Guardia costiera e Guardia di finanza, istituzioni locali, regionale e parlamentari, per un approfondimento sui temi della pesca, che sta vivendo davvero un momento critico, di scelta generazionale, oseremmo dire.

Ma anche cercando di cogliere le opportunità che arrivano dalla nuova programmazione comunitaria, che non impone soltanto regole ferree e sempre più stringenti, ma eroga anche aiuti, per questo al centro del briefing organizzato dall’Op San Basso, con Basso Cannarsa che è anche presidente di FederOp in Italia, c’è stato anche il Feampa 2021-2027.





L’obiettivo è fare rete in un contesto strategico nazionale, volto alla tutela e allo sviluppo del “Made in Italy” offerto dalle Op nazionali.

Un concetto sempre più ricorrente, come è evidente, in questi giorni, su vari livelli, anche per contrastare quelli che sono stati gli effetti piuttosto nefasti della globalizzazione. Federpesca ha visto a Termoli il numero due, Federico Bigoni.





Il senatore Costanzo Della Porta ha portato il saluto del ministro Francesco Lollobrigida, Michele Marone, da assessore della Giunta Roberti, quelli del Governatore e dell’assessore competente Salvatore Micone.

Un dibattito moderato da Luigino Pelà, vice presidente di FederOp, mentre il contributo tecnico sui fondi strutturali è stato affidato al tecnico di Molfetta e consulente Federpesca Angelo Farinola.





Insomma, dinanzi anche a imprenditori ittici e armatori termolesi, si è sviluppato un dialogo per dare voce ai territori, in un contesto di sofferenza che il caro gasolio non aiuta a superare.

Galleria fotografica