Diporto nautico, sono 587 i posti barca nei tre approdi molisani

TERMOLI. Sono 587 i posti barca disponibili lungo la costa molisana, suddivisi tra i tre approdi di Montenero di Bisaccia, Termoli e Campomarino.

Nel porto turistico di Termoli sono iscritte 35 unità da diporto, di cui 7 a vela e 28 a motore. Sono 89, invece, le patenti nautiche rilasciate, ai vari livelli, tra prime volte e rinnovi-sostituzioni. Quattro i sinistri in mare aperto avvenuti nel 2023. In Molise i posti barca sono 303 a Termoli, 160 a Montenero di Bisaccia e 124 a Campomarino.

A dare i numeri, per così dire, del diporto nautico, è il rapporto pubblicato dal Mit. Uno dei settori di maggiore interesse per quanto riguarda il comparto del turismo.

Le statistiche evidenziano come: al 31 dicembre 2023, risultino iscritte sul territorio nazionale 80.474 unità da diporto, delle quali 65.641 registrate negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 14.833 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di 161.778 posti barca destinati all’attracco e all’ormeggio di naviglio da diporto disponibili lungo i litorali italiani; a tale riguardo, occorre sempre tenere in conto come le attuali dotazioni infrastrutturali siano in parte destinate anche ad accogliere unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, per le quali, com’è noto, non sussiste l’obbligo di iscrizione a tali Registri.

Il numero di unità iscritte rispetto al numero di posti barca (“indice di affollamento”) risulti particolarmente alto nel Lazio (100,4 unità ogni 100 posti barca), nel Veneto (100,1) e, a seguire, in Emilia Romagna (73,1) e in Liguria (67,4), a fronte di valori dell’indice significativamente bassi, con valori inferiori alla media nazionale (49,7), nelle Regioni dell’Italia Meridionale e Insulare, dove dotazioni infrastrutturali e punti di sbarco destinati al turismo nautico sono rivolti anche a soddisfare le numerose domande di attracco che si registrano nei mesi estivi da parte di diportisti di altre Regioni o esteri.

Per quanto riguarda l’incidentalità, infine, nel 2023 si registra un aumento del numero dei sinistri (270) rispetto al 2022 (176), riportando il dato in linea con gli anni precedenti. Diminuite invece le vittime di sinistri (62), evidenziato sia per il numero di feriti che per il numero di persone decedute.