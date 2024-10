Riparte il confronto Regione-parti sociali sul dossier Stellantis-Gigafactory

TERMOLI. Da un venerdì all’altro, continua la settimana più calda del mondo automotive, dall’audizione di Tavares in Parlamento allo sciopero in programma venerdì 18 ottobre, ma anche oggi c’è un passaggio importante, quello che vede le organizzazioni sindacali metalmeccaniche salire a Palazzo Vitale, per incontrare il Governatore Francesco Roberti e l’assessore alle Attività produttive e suo vice, Andrea Di Lucente.

Un confronto che metterà assieme sia i tre sindacati che hanno proclamato lo sciopero nazionale con manifestazione a Roma, ossia Fim-Cisl, Uilm e Fiom-Cgil, quindi le tre sigle che manifesteranno a Termoli, dinanzi allo stabilimento Stellantis, fino a includere l’Usb Molise, reduce dal dibattito di sabato scorso.

Ovviamente, la convocazione è finalizzata a discutere di problematiche relative a Stellantis e Gigafactory, precisa il presidente della Giunta regionale del Molise, che sabato scorso, nell’ambito della conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia, che si è svolta nel weekend appena trascorso a Perugia, ha confermato l’asse con le altre regioni in cui ci sono stabilimenti del gruppo, come Piemonte e Basilicata, dove i Governatori sono dello stesso partito azzurro.

Il tavolo torna a riunirsi dopo l'incontro dello scorso 2 agosto, quando Roberti ricevette le parti sociali, raccogliendo l'istanza lanciata con l'assemblea nazionale dei metalmeccanici al Cosib del 9 luglio.