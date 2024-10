Pino De Gregorio sarà riconfermato presidente dell'Ordine dei medici

CAMPOBASSO. Nella tarda serata odierna si sono concluse le operazioni di spoglio relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso.

Le assemblee elettorali, tenutesi in terza convocazione, si sono svolte regolarmente e hanno registrato il voto telematico di 514 medici (29%) e 61 odontoiatri (25%) Schede nulle 10, Schede bianche 35.

Sono risultate elette: per la componente Medica del Consiglio Direttivo, la lista “SCIENZA ED ETICA”, per la Commissione Albo Odontoiatri, la lista “CAO PROVINCIALE” e per i Revisori dei Conti la lista “REVISORI SCIENZA ED ETICA”.

Entro i prossimi otto giorni si svolgeranno le sedute di insediamento nel corso delle quali si procederà ad eleggere le cariche istituzionali per il quadriennio 2025 – 2028

RISULTATI CONSULTAZIONI ELETTORALI