Organizzazioni di produttori della filiera ittica, una risorsa da sviluppare in Molise

TERMOLI. Tempo di bilanci per il mondo ittico, dopo la Giornata Nazionale delle Organizzazioni di Produttori della Pesca ed Acquacoltura, vissuta sabato scorso al circolo della Vela, quarta tappa della campagna di informazione e qualificazione rivolta alle Op ed ai suoi armatori ed acquacoltori organizzata nell’ambito del Programma Triennale della Pesca ed Acquacoltura Annualità 2024.

Dopo il benvenuto da parte dell’assessore Paola Cecchi in rappresentanza dell’amministrazione Comunale di Termoli, a fare gli onori di casa il presidente della Op San Basso di Termoli, Basso Cannarsa, attuale presidente della federazione nazionale, che ha aperto e condotto i lavori insieme al moderatore Luigino Pelà, vice presidente vicario della FederOp.it e direttore della O.P. di Pila (RO).

Hanno partecipato presidenti e referenti di O.P. provenienti da tutta Italia: Pila, Livorno, Ancona, Martinsicuro, Giulianova, Trapani, Catania, Salerno, Fano, Marotta e Senigallia, che sono intervenuti illustrando le proprie diverse realtà. Sono altresì intervenute Associazioni di Categoria nazionali e locali, imprese di pesca ed acquacoltura e pescatori.

Sono intervenuti come relatori Angelo Farinola, esperto della nuova programmazione FEAMPA 2021-2027 che ha illustrato ai partecipanti all’evento le opportunità dei prossimi bandi sia a regia nazionale che regionale e Fabrizio Piselli che ha approfondito il tema della costituzione delle nuove OP ed evidenziato come il proliferare negli ultimi anni della nascita di nuove organizzazioni di produzioni rappresenti il testimone di una crescente consapevolezza negli armatori e pescatori che sia necessaria una migliore gestione della produzione della risorsa ittica e della sua commercializzazione che necessita di strumenti collettivi più efficaci. Un particolare focus è stato fatto sulle future azioni dedicate alle OP con particolare attenzione sui prossimi Piani di Produzione e Commercializzazione.

“La Giornata Nazionale delle OP” ha rappresentato un proficuo momento di confronto utile allo sviluppo di progettualità mirate ad accrescere il valore delle produzioni, tutelarne la qualità e promuoverne la commercializzazione.

L’importanza dell’evento nazionale è stata testimoniata dalla nota giunta dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e della Pesca produttiva e dell’acquacoltura, On. Francesco Lollobrigida con cui ha espresso vivi apprezzamenti per l’iniziativa e vicinanza al “rilevante lavoro” che FederOP.it porta avanti, dichiarando altresì che << Le organizzazioni di produttori rappresentano una scelta cruciale per la difesa, la tutela e la valorizzazione della produzione locale e nazionale, intervenendo sulla filiera della pesca e dell’acquacoltura e favorendo la cooperazione tra tutti gli operatori coinvolti. Sono certo che l'incontro di oggi sarà un'ulteriore occasione per confrontarsi su tematiche vitali per il comparto, quali la valorizzazione della produzione locale e nazionale, la promozione e la commercializzazione del Made in Italy, nonché il sostegno al settore nello sviluppo di politiche di cooperazione, anche internazionale, per garantire regole e opportunità comuni a tutte le imprese operanti nel Mediterraneo. È fondamentale, inoltre, supportare le attività imprenditoriali dei coltivatori del mare, affiancandoli in questa importante funzione sociale e ambientale di bioregolatori, senza relegarli a politiche ambientaliste ideologiche promosse da chi, probabilmente, conosce e comprende poco il prezioso lavoro che le nostre imprese di pesca e acquacoltura svolgono quotidianamente a difesa del mare>>.

La nota del Ministro Lollobrigida è stata letta dal Senatore On. Costanzo Della Porta che con grande disponibilità e sensibilità si è preso carico di rappresentare il Governo nel corso dell’evento, portando altresì i saluti del Sottosegretario On. Sen. Patrizio Giacomo La Pietra che a malincuore è stato costretto a rinunciare alla partecipazione a ridosso dell’appuntamento per missione all’estero.

Al Senatore Costanzo della Porta l’intero consiglio di amministrazione di FederOP.it esprime il più sentito ringraziamento, per il suo preziosissimo supporto fornito anche in questa occasione, per la vicinanza al settore della pesca a livello nazionale e per aver assunto l’impegno a riportare al Sottosegretario La Pietra tutte le problematiche e le osservazioni emerse nel corso dell’incontro in riferimento soprattutto al ritardo registrato per l’attuazione delle misure a supporto dei Piani di Produzione e Commercializzazione che necessitano innanzitutto di una celere concertazione preventiva.

Un sentito grazie i relatori lo hanno rivolto al Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Giuseppe Panico, e al Comandante della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli, Marco Metrangolo, per il prezioso lavoro svolto dal loro intero corpo per la tutela e valorizzazione del pescato locale, garantendo al consumatore quella tracciabilità necessaria a contraddistinguere la freschezza e salubrità delle produzioni locali.

Ringraziamenti vanno altresì all’assessore Regionale Michele Marone che con grande disponibilità e professionalità ha rappresentato la Regione Molise in questo importante appuntamento nazionale, facendosi carico di raccogliere informazioni e problematiche non di sua competenza diretta per assenze altrui.

Infine, a chiusura dei lavori, il presidente Basso Cannarsa ha voluto ribadire alle imprese di pesca e acquacoltura molisane presenti come l’organizzazione di un tale evento di rilevanza nazionale a Termoli stia ad evidenziare quali siano le potenzialità ed opportunità di un’organizzazione di produttori per sviluppare azioni ed iniziative tutti insieme per l’interesse della collettività delle imprese e del settore ittico. Ha evidenziato come la O.P. San Basso di Termoli, costituita nel 2008 con la quasi totalità delle imprese di pesca a traino del Molise e che nei primi anni registrava un fatturato di vendita di quasi 2 milioni di euro di cui circa la metà veniva venduta presso il Mercato Ittico di Termoli, sia di fatto una società cooperativa aperta a tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della pesca e dei pescatori e che pertanto è pronta ad accogliere con gioia nuovi associati.

L’evento si è concluso tra i profumi dei piatti realizzati dallo chef Giorgio Sprocatti del punto di ristoro e valorizzazione del pescato locale “Pesce Nostrum” nel corso dello “show cooking” finale molto gradito dai presenti.