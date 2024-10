Montagne russe sul mondo dell'auto, Tavares da Parigi conferma il programma "elettrico"

PARIGI. Montagne russe Stellantis. Non vogliamo essere politicamente scorretti citando aggettivi belligeranti, ma è quanto avviene nel mondo dell'auto, con dichiarazioni e programmi che non trovano omogeneità rispetto alle future prospettive.

Nella settimana caldissima vissuta tra l'audizione in Parlamento, il vertice in Regione sulla Gigafactory e lo sciopero nazionale, c'è anche il Salone Mondiale dell'auto di Parigi, dove Stellantis ha voluto presentare nuovi modelli e soprattutto confermare il programma Dare Forward, quello che punta anche sulla Gigafactory di Termoli (assieme a quelle di Francia e Germania), pur senza citarla esplicitamente, in questa occasione.

Le parole dell'amministratore delegato del gruppo pronunciate alla Camera l'11 ottobre sono nitide, senza incentivi non si vendono macchine elettriche, senza vendite non si investirà sulla Gigafactory e già il diluvio da parte della classe politica nazionale, di maggioranza e di opposizione.

Per la Lega e il vicepremier Salvini: «Le ennesime, sconcertanti, dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l’operazione verità sui miliardi pubblici incassati da Stellantis. Si tratta di fiumi di denaro che - per le decisioni del gruppo - hanno prodotto utili per i manager, investimenti all’estero e tagli dolorosi in Italia. È uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza».

Dal fronte opposto, «I nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta che venga al più presto ascoltato il Presidente della società, John Elkann». Lo dicono Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein. «Le risposte del Ceo di Stellantis Tavares nel corso della recente audizione di fronte al Parlamento sono state insoddisfacenti rispetto alle preoccupazioni esistenti sul futuro dell'attività di questo gruppo industriale nel nostro Paese. È per questo che i nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta che venga al più presto ascoltato il Presidente della società, John Elkann. È urgente sapere da Elkann, in qualità di azionista del gruppo Stellantis, quali garanzie sul piano dell'occupazione e su quello della produzione ci si possa attendere. Assicurazioni, purtroppo al momento disattese. Anche a fronte del sostegno pubblico di cui la società ha goduto a lungo, ci aspettiamo un impegno su nuovi modelli e chiarezza sul piano industriale -proseguono- crediamo che ogni futuro incentivo debba essere vincolato a un serio e credibile investimento della società sull'occupazione, sulla produzione italiana, e nella componentistica. Riteniamo a questo punto doveroso che il presidente di Stellantis aggiorni il Parlamento sui motivi dei ritardi e delle scelte compiute in questi anni e che hanno portato all'attuale situazione del gruppo».

Tavares rispondendo a domanda diretta non ha escluso esuberi, ma anche ribadito che «La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti ma passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo. La soppressione dei posti di lavori non è al centro della nostra riflessione strategica», considerazione raccolta in una intervista di Rtl.

In sede parigina, Stellantis punta su un’energia elettrica scorre attraverso gli stand di Citroën, Peugeot e Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Parigi 2024 (Mondial de l’Auto), dove i marchi Stellantis presentano nuovi e aggiornati veicoli elettrificati per offrire ai clienti un’ampia gamma di opzioni per una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile.

A completare questo trio di brand iconici si aggiunge il debutto al Salone dell’Auto di Parigi di Leapmotor International, l’innovativa joint venture guidata da Stellantis per portare i veicoli economicamente accessibili e tecnologicamente avanzati del produttore cinese Leapmotor nei mercati globali al di fuori della Cina. Il Salone di Parigi è il palcoscenico della prima presentazione mondiale del SUV compatto B10, l’ultimo nato della gamma sempre più ampia di veicoli Leapmotor.

“Nonostante le difficoltà a livello globale, i clienti continuano a scegliere brand con vetture ecologiche che offrono prestazioni, stile ed esperienze di guida straordinarie”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Accettiamo le sfide che ci attendono e riconosciamo la grande responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri clienti in tutto il mondo, della Francia e nel fornire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile”.

Attualmente Stellantis produce 12 veicoli elettrici a batteria in cinque stabilimenti di assemblaggio in Francia, supportati da sette stabilimenti di componentistica.

Le novità di prodotto annunciate al Salone di quest’anno includono la Peugeot E-408, che porta la gamma di Bev del marchio a 12 veicoli. Saranno presentate anche le versioni Long Range dei SUV Peugeot E-3008 (700 km) e Peugeot E-5008 (668 km), ora disponibili per l’ordine.

Citroën inizia una nuova era con quattro novità. L’anteprima dei veicoli Citroën C4 e C4 X - entrambi disponibili in versione completamente elettrica - insieme a uno straordinario concept che annuncia la nuovissima C5 Aircross, segnano il prossimo passo nel rinnovamento della gamma di veicoli del marchio. Il brand celebra anche i quattro anni del veicolo di micromobilità Ami, presentando il nuovissimo Ami, un avventuroso Buggy Vision e una spettacolare torre espositiva.

Alfa Romeo presenta in anteprima mondiale la compatta sportiva Junior IBRIDA da 136 CV che, insieme all’Elettrica, disponibile nelle due varianti di potenza 156 CV e VELOCE da 280 CV, completa la più ampia offerta commerciale che soddisfa le esigenze di ogni cliente. Il debutto è uno dei punti salienti dell’esposizione dell’intera gamma di veicoli Alfa Romeo, che include l’anteprima mondiale del model year 2025 di Tonale.

Oltre al debutto mondiale del SUV B10, l’esposizione di Leapmotor include il T03, un EV urbano compatto di segmento A con spazio interno di segmento B, il C10, un D-SUV elettrico progettato per i consumatori moderni e attenti alla tecnologia - entrambi ordinabili presso i concessionari Stellantis selezionati in Europa - e il SUV C16, caratterizzato da un’architettura a 800 volt e capacità di ricarica rapida.

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, oggi discute delle sfide per fornire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile in un discorso al Paris Automotive Summit.

Stellantis conferma l'obiettivo di realizzare il progetto Dare Forward 2030

