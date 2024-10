«Aiutateci a salvare un intero settore produttivo che il mondo ci invidia»

TERMOLI. Sul decreto Meloni per le concessioni demaniali comincia il rush finale verso la conversione in legge e le associazioni di categoria come il Sib-Confcommercio torna alla carica, scrivendo direttamente ai parlamentari, con una lettera a firma del presidente nazionale Antonio Capacchione e poi condivisa con tutti i componenti del direttivo e i presidenti regionali, tra cui quello del Molise, Domenico Venditti.

«È stata inviata a tutti i componenti delle due Commissioni parlamentari che da domani pomeriggio inizieranno a votare gli emendamenti presentati, diversi su nostra sollecitazione, al Ddl di conversione del decreto legge "infrazioni".

Il calendario dei lavori parlamentari lo danno in Aula mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre.

Il "passaggio" successivo al Senato sarà una formalità stante l'imminente scadenza del 15 novembre per la conversione e l'inizio della sessione di bilancio.

Ci auguriamo pertanto che nei prossimi giorni le Commissioni effettuino le doverose correzioni alcune proposte peraltro persino dalle Regioni e Comuni.

LA LETTERA

Da domani 16 ottobre sarà chiamato ad esprimere il Suo voto sull’A.C. nr. 2038 cd Decreto Infrazioni.

Su questo provvedimento di legge sono stati presentati numerosi emendamenti che riguardano i balneari italiani. Vi è la necessità, non più rinviabile, di dare una prospettiva di durata alle attuali concessioni demaniali messa in discussione dalla cd. Direttiva Bolkestein.

È evidente a tutti che, è inderogabile mettere in sicurezza questo pezzo importante della nostra economia. Non può più essere rinviata una disposizione normativa che impedisca che vadano al macero 30 mila imprese e i 100 mila addetti diretti. Si tratta di aziende, al 93,20 % a carattere familiare (qualcuna delle quali sicuramente Lei conosce di persona) che forniscono i servizi di spiaggia per la soddisfazione dei clienti italiani e stranieri e che ha creato un elemento caratteristico del nostro Made in Italy.

Una categoria che non è fatta di capitani d’industria dai forzieri ricolmi, ma di famiglie che traggono il proprio reddito e lavoro dalla loro onesta occupazione.

Un intero settore produttivo che il mondo ci invidia e che sta osservando attentamente quanto deciderete di fare nelle prossime ore e giorni con la speranza di chi attende una concreta risposta e non dichiarazioni ormai prive di senso.

Siamo certi che valuterà con la dovuta attenzione e non farà mancare il Suo fattivo sostegno verso imprese e lavoratori che certamente non meritano il trattamento che sinora è stato loro riservato.