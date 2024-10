Uil Molise: "A Roma compatti per difendere un’intera Regione"

TERMOLI. La Uil Molise è pronta per lo sciopero, saranno in piazza numerosi venerdì 18 ottobre, a Roma, in Piazza del Popolo a sostegno del settore dell’automotive e dell’indotto.

«Affianco alle lavoratrici e ai lavoratori della Uilm, ci saranno tutte le categorie della Uil in difesa “dell’industria delle industrie” che anche in Molise ha garantito sviluppo e lavoro negli anni, con una rilevanza importante per il PIL regionale, un settore strategico e trasversale la cui crisi coinvolgerebbe a macchia d’olio il sistema produttivo occupazionale ed economico- così in una nota la segreteria regionale Uil Molise- La mancanza di una strategia sulle politiche industriali ed anche energetiche nel nostro Paese e nella nostra regione, fa il paio con l’acuirsi delle criticità fisiologiche di una transizione tecnologica e green davanti alla quale la stessa Europa non è stata in grado di dimostrarsi adeguatamente pronta ed attrezzata, una transizione difficile che non possono pagare i lavoratori.

In uno scenario fortemente confuso e pieno di criticità il settore dell’automotive è quello che rischia di più in termini occupazionali, la cui produzione in Italia inizia ad attestarsi al minimo storico facendo registrare un record di cassa integrazione ormai in esaurimento per i limiti previsti dalle attuali norme, con centinaia di lavoratori che a breve resteranno senza ammortizzatori. E la principale vertenza di preoccupante attualità riguarda il gruppo Stellantis che è presente a Termoli che ha bloccato la realizzazione della giga factoring. E ridotto fortemente la produzione dei motori.

Stellantis in Italia è al collasso.

Le crisi in Italia, Germania e Belgio, relative ai gruppi Stellantis e VW - Aadi, rischiano di produrre danni enormi all'industria dell'automotive nel continente, mentre Usa e Cina difendono l'industria con fortissimi investimenti. Per questo riteniamo che sono urgenti risposte urgenti da parte dell’UE, del Governo, di Stellantis e aziende della componentistica.

Con spirito di squadra la Uil Molise sarà presente a Roma.

Quanto sta accadendo nel settore dell’Automotive è un problema che coinvolge tutta l’Industria e che investe tutti noi, come sindacalisti e come persone, per le ricadute che ne conseguono».