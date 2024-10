Didacta Italia, l’Ordine degli Architetti di Campobasso all’evento fieristico

CAMPOBASSO. “L’Ordine degli Architetti è pronto a dare il proprio contributo per favorire la definizione di un nuovo concetto di scuola coinvolgendo tutti gli spazi per una didattica orizzontale”. E’ questa la motivazione che ha spinto l’Ordine professionale della Provincia di Campobasso, guidato dall’architetto Alessandro Izzi, a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Usr Molise (Ufficio scolastico regionale) e Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa), per intraprendere un’approfondita attività di ricerca che punta a favorire la definizione di un rinnovato concetto di scuola finalmente dotata di spazi ibridi, di luoghi di condivisione e socialità, in grado di superare il consueto schema di distribuzione e organizzazione dello spazio tipico della didattica frontale coinvolgendo, quindi, tutti gli spazi per una didattica non più gerarchica ma «orizzontale».

Tra le attività in programma, volte al raggiungimento di tali obiettivi, l’Ordine degli Architetti di Campobasso, con Usr Molise e Indire, è protagonista di una serie di iniziative all’interno dell’evento Didacta Italia – Edizione Puglia”, in programma fino al 18 ottobre presso la Nuova Fiera del Levante di Bari. Didacta Italia è il più importante appuntamento fieristico italiano sull’innovazione del mondo della didattica, è il luogo dove si progetta e si costruisce la scuola del futuro, dove tutti i protagonisti legati a questi temi si incontrano per riflettere insieme. In particolare l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Campobasso, l’Usr Molise, l’Équipe formativa territoriale del Molise, in collaborazione con Indire, hanno predisposto il seminario “Metodologie e progettualità innovative: scuole da vivere. Architetture educative, le esperienze in Molise” e l’attività “Hackathon per la formazione della carta dell’edilizia scolastica”.

L’evento è organizzato da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte il Ministero dell’Istruzione e Merito, Didacta International e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia con Partner scientifico, Indire. L’iniziativa si rivolge a tutti i livelli d’istruzione: nido, 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, Its, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Coinvolte anche tutte le categorie del settore: dirigenti scolastici, docenti, formatori, i principali ordini professionali e gli amministratori locali. Didacta Italia è spin off di Didacta Germania, un evento mondiale che si svolge da oltre sessant’anni, con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. In questo contesto si inserisce, “Before” la “Welcome area” di Didacta, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di tutti i soggetti della formazione terziaria post diploma della Puglia e dei processi di innovazione delle architetture scolastiche nei contesti urbani. Tra gli spazi interessanti di Before sono previsti, infatti, un’arena dedicata alla formazione dei professionisti, architetti e ingegneri interessati o impegnati nella scuola, e un’aula multimediale, in cui si alterneranno quotidianamente seminari, convegni, workshop e hackathon a eventi più performativi come mostre, spettacoli ed esibizioni live.