«Vogliamo un futuro certo e sostenibile per il principale stabilimento di Termoli»

TERMOLI. Saranno trascorse poche ore dallo sciopero nazionale sul mondo dell'automotive e sulla vertenza Stellantis, col doppio presidio tra piazza del Popolo a Roma e la manifestazione davanti ai cancelli dello stabilimento di Termoli, organizzato distintamente da un doppio trittico di sigle sindacali.

Sabato mattina si terrà alta l'attenzione sulla vicenda, con la conferenza: «Vogliamo un futuro certo e sostenibile per il principale stabilimento industriale di Termoli», organizzata da "La Fonte" e da "Molise domani".

«Le notizie poco confortanti che si susseguono circa il futuro dello stabilimento di Pantano Basso e più in generale su uno sviluppo eco-compatibile del nostro Paese impongono una riflessione ulteriore su come affrontare la crisi climatica.

Da tempo Molise Domani e "La Fonte" sono impegnati ad elaborare proposte per coniugare la produzione agricola e la salvaguardia dell’ambiente così come per la produzione di energia pulita e il mantenimento dell’occupazione. Una vera e propria scommessa per un Molise innovativo e sostenibile.

Saranno questi i temi che verranno affrontati nella conferenza stampa che si svolgerà sabato 19 ottobre presso i locali del centro pastorale Ecclesia Mater a Termoli, in piazza Sant’Antonio n. 6.

In particolare saranno illustrate le nostre richieste al Governo nazionale e alle Istituzioni europee per un passaggio sostenibile da Stellantis ad Acc e la necessità di energia economica, pulita e rinnovabile per salvaguardare l’occupazione e l’ambiente, ma anche le produzioni agricole e ittiche. I lavori inizieranno alle 10.30».