Premio impresa ambiente, al via le candidature

CAMPOBASSO. Si è aperta il 15 ottobre la dodicesima edizione del Premio Impresa Ambiente, il riconoscimento nazionale rivolto a imprese ed enti che promuovono l’innovazione in prodotti, processi, tecnologie, partnership e sistemi aziendali con un approccio orientato allo sviluppo sostenibile, al rispetto ambientale e alla Responsabilità Sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro (SSV). Le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale entro le ore 24:00 del 17 dicembre 2024.

Il Premio è aperto a micro, piccole, medie e grandi imprese regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio del proprio territorio di riferimento ed alle imprese estere, fondate da imprenditori italiani, iscritte alle Camere di Commercio appartenenti al circuito Assocamerestero.

Le categorie del Premio saranno 4:

• Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile: questa categoria è riservata alle aziende che integrano nella loro strategia una gestione orientata alla crescita sostenibile, contribuendo in modo significativo al benessere dell’organizzazione e della comunità in cui operano;

• Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile (micro e piccole imprese) e Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile (medie e grandi imprese): questa categoria premia prodotti e servizi innovativi o miglioramenti significativi di modelli esistenti, capaci di promuovere pratiche produttive e modelli di consumo sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare e volti a migliorare la qualità della vita;

• Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile: questa categoria è dedicata a nuove tecnologie o a evoluzioni di processi già esistenti che possano garantire un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le soluzioni proposte devono migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, riducendo l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto;

• Miglior cooperazione per lo sviluppo sostenibile: questa categoria è rivolta alle aziende che hanno creato partnership internazionali coinvolgendo una o più organizzazioni provenienti da settori diversi, come imprese private, enti pubblici, ONG, istituzioni accademiche e di ricerca. I partner devono appartenere a Paesi in via di sviluppo o a economie in transizione.

Oltre alle quattro categorie premiate sono, infine, previsti tre premi speciali:

• Premio Speciale Impresa Ambiente “Giovane Imprenditore”;

• Premio Speciale Impresa Ambiente “Start-up innovativa”;

• Premio Speciale Impresa Ambiente “Assocamerestero”.

Un’apposita commissione decreterà i vincitori delle quattro categorie e dei tre premi speciali una volta conclusa la fase di raccolta delle domande e la fase istruttoria del bando. I vincitori verranno premiati ad aprile 2025 a Venezia.

Per maggiori informazioni sul bando e sulle procedure consultare il sito https://www.premioimpresambiente.it/