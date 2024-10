«Efficace il pressing di Coldiretti Molise sul carburante alle aziende agricole»

CAMPOBASSO. Sull'annunciata richiesta di assegnazione del carburante straordinario, resa nota ieri dall'assessore Salvatore Micone, Coldiretti Molise sottolinea l'efficacia del pressing messo in atto sulla Regione Molise.

«Abbiamo appreso dagli organi di stampa che nei prossimi giorni sarà presentata all’Esecutivo regionale la proposta di delibera relativa alla assegnazione integrativa di carburante agricolo agevolato per le imprese agricole.

Coldiretti Molise era intervenuta sul tema con una specifica nota lo scorso 3 settembre evidenziando la situazione generale del settore agricolo molisano. Negli ultimi anni l’agricoltura ha attraversato tutta una serie di problematiche che vanno dal costante aumento dei costi di produzione, l’emergenza cinghiali, le gravi carenze infrastrutturali, i cambiamenti climatici con nubifragi e siccità, la quale ultima sta creando problemi molto seri di approvvigionamento idrico anche ai cittadini.

Proprio la perdurante siccità che ha caratterizzato il clima in gran parte dell’anno ha creato le condizioni per cui tutte le lavorazioni agricole hanno richiesto un impegno maggiore in termini di consumi di carburante. Infatti i terreni, interessati alle lavorazioni, presentano una estrema “tenacità”, necessitando più interventi meccanici.

Da qui l’intervento della Federazione volto ad evitare alle imprese di acquistare il carburante dal distributore, a prezzo pieno, gravandole di ulteriori insostenibili costi.

Non avendo avuto, a distanza di oltre un mese, alcun riscontro e ricevendo sempre maggiori segnalazioni da parte delle imprese agricole, l’Organizzazione il 9 ottobre scorso ha rinnovato la medesima richiesta al competente Assessorato affinché fosse riconosciuta l’assegnazione integrativa del 23% di carburante agevolato.

Apprendendo oggi la volontà dell’assessorato di voler chiedere all’Esecutivo regionale di deliberare un’assegnazione straordinaria di carburante, Coldiretti Molise valuta positivamente la sensibilità dell’assessorato auspicando che il Governo regionale accolga rapidamente la proposta che va nella direzione di alleviare le difficoltà denunciate dall’intero settore agricolo».