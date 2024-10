Diritti e dignità del lavoro, la Uil Molise scende in piazza

TERMOLI. “Dopo lo sciopero del settore privato dei metalmeccanici la UIL scende di nuovo in piazza a Roma sabato 19 in Piazza del Popolo, al fianco delle categorie del settore pubblico in difesa dei Diritti e della dignità del Lavoro!”

Così la segretaria generale della Uil Molise Tecla Boccardo durante la manifestazione in corso a Roma a sostegno dell'industria automobilistica e dello stabilimento termolese di Stellantis.

“Una mobilitazione di tutto il settore pubblico, statale, sanitario e enti locali, a tutela dei servizi pubblici e del diritto alla salute pubblica universale e gratuita. Senza dimenticare il tema fondamentale che riguarda il rinnovo dei contratti dei dipendenti del pubblico impiego. Servono maggiori risorse per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale drasticamente ridimensionato e smantellato dalla logica dei tagli ragionieristici, un sistema che è ormai al collasso e che non è più in grado di rispondere ai bisogni dei malati. Le disuguaglianze stanno crescendo e l'autonomia differenziata non potrà che peggiorare la situazione. Occorre un Piano straordinario per l’occupazione per combattere la carenza di personale e migliorare i servizi pubblici".

"Il Governo deve dare risposte ai lavoratori delle funzioni centrali, locali e della sanità con stanziamenti adeguati nella prossima legge di bilancio: solo così si dà davvero valore ai diritti della nostra Costituzione!”, conclude la sindacalista.