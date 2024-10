Distretti del Cibo, Micone: «Entro metà novembre le domande per avere le agevolazioni»

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise rende noto che, fino al prossimo 15 novembre, si possono presentare domande sul portale Masaf relative all’Avviso pubblico avente ad oggetto le agevolazioni a favore dei Distretti del Cibo.

“Il Ministero dell’Agricoltura– ha dichiarato l’assessore Salvatore Micone- ha voluto riservare importanti risorse, pari a 100 milioni di euro, per i Distretti del Cibo finalizzate ad incentivare ed accrescere la promozione e lo sviluppo dei territori, delle produzioni locali, delle Eccellenze enogastronomiche che identificano le nostre regioni, ed a garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare.

Un’occasione da non perdere per i cinque Distretti del Cibo molisani, ossia quello Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino Molisano, quello Rurale Oliva Nera di Colletorto, quello dell’Olio Evo Molisano, quello Rurale Sviluppo & Vita e quello Rurale del Miele Molisano affinché possano avvalersi di disponibilità economiche per accrescere la loro competitività, l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, favorire e sostenere, in modo condiviso e sinergico, soprattutto attraverso forme collettive, la collaborazione che facilitino la diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione capaci di migliorare il ciclo produttivo, il processo di trasformazione delle produzioni locali, nonché la vendita, anche online, dei prodotti finali.

Al fine di rendere quanto più fruibile la partecipazione all’Avviso pubblico, come assessorato, abbiamo provveduto a darne tempestiva comunicazione ed ampia diffusione ai Distretti interessati. Inoltre, la Struttura assessorile sarà a disposizione per mettere in campo ogni utile attività affinché i soggetti beneficiari possano usufruire di questa fondamentale occasione di sviluppo e crescita per tutto il territorio regionale”.