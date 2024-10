«Energia pulita per ridare vita al progetto della Gigafactory»

Molise domani e La Fonte sulla vertenza Stellantis: intervista a Famiano Crucianelli

TERMOLI. Dalla protesta di piazza (duplice) alla riflessione. Quotidianamente, sul nostro territorio, ci si interroga sulla sorte dell'insediamento industriale più strategico del Molise.

La componente di Molise Domani-La Fonte sin dal giugno 2022 aveva lanciato l'idea di sostenere con "energia", nel senso autentico del termine, il futuro approdo della Gigafactory. Dopo due anni e mezzo, le notizie poco confortanti che si susseguono circa il futuro dello stabilimento di Pantano Basso e più in generale su uno sviluppo eco-compatibile del nostro Paese impongono una riflessione ulteriore su come affrontare la crisi climatica.





Da tempo Molise Domani e la fonte sono impegnate ad elaborare proposte per coniugare la produzione agricola e la salvaguardia dell’ambiente così come per la produzione di energia pulita e il mantenimento dell’occupazione. Una vera e propria scommessa per un Molise innovativo e sostenibile.





Questi i temi affrontati nella conferenza stampa di questa mattina, ospitata presso i locali del centro pastorale Ecclesia Mater a Termoli, in piazza Sant’Antonio.

Dopo una introduzione di saluto, affidata al vescovo Gianfranco De Luca, illustrate le richieste al Governo nazionale e alle Istituzioni europee per un passaggio sostenibile da Stellantis ad Acc e la necessità di energia economica, pulita e rinnovabile per salvaguardare l’occupazione e l’ambiente, ma anche le produzioni agricole e ittiche.

A intervenire, Pietro D'Adamo, Patrizia Manzo e Famiano Crucianelli.