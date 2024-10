Stellantis, Bontempo (Pd): "Il Governo non può tergiversare'

CAMPOBASSO. "Ieri il Partito democratico, a tutti i livelli, istituzionali e politici - dalla segretaria nazionale Elly Schlein, all'intero gruppo PD in Regione, passando per i dirigenti regionali ed i militanti- non solo ha testimoniato, con la presenza a Roma, in piazza del Popolo, la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del settore Automotive, ma ha rinnovato l'impegno per ottenere tutela e rilancio del settore metalmeccanico e degli stabilimenti Stellantis in Italia, a partire da quello di Termoli, strategico per il Molise e, grazie alla Gigafactory, per l'intero Paese". Così Ovidio Bontempo, segretario regionale Pd Molise.

"Come ribadito dalla segretaria Schlein nella direzione nazionale di ieri pomeriggio, il Pd lavorerà per ottenere che il Governo Meloni, destinatario (assieme a Tavares) delle proteste e delle richieste lanciate dal palco di Piazza del Popolo, induca, attraverso scelte chiare e mirate, Stellantis a presentare un piano industriale credibile, che rispetti gli impegni presi, tuteli i lavoratori e la qualità del lavoro, rafforzi produzione e ricerca in Italia- prosegue Bontempo- Il Governo di centrodestra, incalzato a tutti i livelli e da tutte le forze politiche, non potrà più tergiversare".