Tariffe idriche in Molise, respinta la "sospensiva" chiesta contro Grim

CAMPOBASSO. Grim rende noto agli utenti della Regione Molise che con ordinanza numero 1.203 del 18 ottobre scorso, il Tar Lombardia ha respinto la domanda cautelare proposta da un operatore economico per la sospensione delle tariffe idriche approvate per il Servizi idrico integrato del Molise per gli anni 2022 e 2023.

Aderendo alle argomentazioni della Grim Scarl difesa dall’avvocato Gianluca Pescolla, il Giudice ha ritenuto la domanda carente sia del requisito del fumus boniuris che del requisito del periculum in mora.

La Grim Scarl accoglie con soddisfazione la pronuncia che rappresenta una prima importante conferma della correttezza e legittimità delle tariffe che sono state predisposte dall’Egam e trasmesse all’Autorità (Arera) per la loro approvazione.

Le tariffe consentono soprattutto di applicare corrispettivi congrui per riequilibrare gli ingenti costi di approvvigionamento dell’acqua, sostenere gli investimenti futuri e garantire la sostenibilità dell’intero sistema.