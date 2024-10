Il manager di Amazon Alessio Traini al "My job experience" di UniMol

CAMPOBASSO. Mercoledì 23 ottobre torna il primo My Job Experience dell’anno accademico 2024-2025. Nell’Aula Magna di Ateneo, infatti, dalle ore 11 alle 13, sarà ospite Alessio Traini, HR Manager di Amazon.

Le tante e numerose iniziative organizzate in questi anni, caratterizzate dal marchio di fabbrica My Job Experience, nascono all’interno del quadro progettuale e delle azioni strategiche del Placement di Ateneo; tutte e sempre con un denominatore comune: accompagnare studentesse e studenti, laureande/i, laureate/i a identificare e sviluppare le proprie competenze, interessi e obiettivi professionali, oltre che favorire nuove opportunità di orientamento al lavoro, grazie alla partecipazione diretta di ospiti di rinomata valenza nazionale e internazionale. Ma non solo.

Con My Job Experience s'intende anche e soprattutto aprire momenti di riflessione, di crescita e di incontro esclusivi per la comunità studentesca universitaria e delle ultime classi degli istituti scolastici superiori, rafforzando in tal modo la filiera dell’orientamento, dall’ingresso, alla laurea, ai primi approcci con il mondo lavorativo, in modo da disegnare una visione più ampia e consapevole di come affrontare le sfide future legate al mercato del lavoro.

Quest'anno lo Special Guest è HR Manager di Amazon Alessio Traini. Amazon è una multinazionale del commercio elettronico tra le più innovative e performanti nell’era della digitalizzazione.

Appuntamento dunque a mercoledì 23 ottobre, alle ore 11, nell'Aula Magna di Ateneo, un'occasione significativa per scoprire e ascoltare dalla viva voce Alessio Traini le strategie di People first, quali sono i processi di reclutamento, il ruolo del talent acquisition nei percorsi di carriera e le strategie di competitività nella gestione delle risorse umane negli ultimi anni, con un approfondimento particolare sui temi dell'inclusione.