Team di esperti Coldiretti per il "Quaderno di campagna"

CAMPOBASSO. Nell’ottica di un sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie a supporto degli imprenditori agricoli e per offrire un’assistenza a 360 gradi ai propri soci, Coldiretti Molise ha organizzato una giornata formativa rivolta ai suoi tecnici preposti alla compilazione del “quaderno di campagna”.

La formazione si è resa necessaria a seguito dell’introduzione di un nuovo software necessario alla compilazione del registro, richiesto dalla normativa vigente per tutte le aziende agricole.

La compilazione del “quaderno di campagna” può essere effettuata anche autonomamente all’imprenditore agricolo, tuttavia, per chi non volesse procedere autonomamente a questa incombenza, obbligatoria per legge, Coldiretti Molise è in grado di assistere i propri soci in ogni fase della stesura e tenuta dello stesso, grazia alla creazione di un apposito team di esperti della materia aventi specifiche competenze.

Nel Quaderno di Campagna bisogna registrare tutte le operazioni che si effettuano in campo e una serie di altri dati fondamentali per la conduzione dell’azienda, utili a semplificare le procedure burocratiche, spesso fonte di dispendio di tempo per gli imprenditori agricoli, e che se non dichiarate espongono l’imprenditore stesso a rischi di sanzioni o anche tagli ai premi comunitari.

All’interno del “quaderno” vanno quindi indicati: i cicli colturali, le operazioni colturali, il magazzino degli agrofarmaci, i trattamenti, i diserbi, le macchine, le produzioni, i piani di fertilizzazione e tutto ciò che è legato, in generale, alla produzione e alla normativa vigente.