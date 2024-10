Fondi europei, torna a riunirsi il Comitato di Sorveglianza

CAMPOBASSO. Torna a riunirsi in presenza a Campobasso il Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del Programma regionale relativo ai fondi europei.

L’appuntamento è calendarizzato per giovedì 24 ottobre presso la ex Gil a Campobasso a partire dalle ore 9.30. Giornata in cui il partenariato istituzionale, economico e sociale del territorio molisano avrà modo di confrontarsi per discutere e dialogare dei progetti necessari alla crescita del territorio e avviare le strategie territoriali alla presenza dei rappresentanti della Commissione Europea e dei Dipartimenti competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità di Gestione dei Fondi europei e delle strutture regionali coinvolte. Si discuterà del PR Molise FESR /FSE+ 2021 – 2027 con un focus sullo stato di avanzamento della spesa e delle prospettive di chiusura del POR FESR /FSE 2014 – 2020.

I lavori del Comitato saranno preceduti da un incontro tecnico che si terrà il giorno 23 ottobre.

“Siamo consapevoli di dover dare un’accelerazione importante per fare in modo che il territorio riscontri gli effetti positivi della spesa dei fondi europei e il Comitato di Sorveglianza è l’occasione per un confronto fattivo e costruttivo concretizzando l’obiettivo naturale dei fondi strutturali, ossia attuare la politica degli investimenti dell’Unione europea per favorire la crescita economica e occupazionale degli Stati membri e delle loro regioni”, dichiara il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Parole condivise anche dall’assessore alla Programmazione Michele Iorio che aggiunge: “Come Regione abbiamo il compito di riportare il Molise fuori dall’ex obiettivo 1 tornando a sedere al tavolo delle regioni “in transizione”. Nella programmazione 2021-2027 beneficiamo di risorse comunitarie molto importanti. 319.458.649 euro per il Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) e 83.029.909 euro per il Fondo Sociale Europeo (FSE). Risorse che rappresentano la somma del contributo dell’Unione Europea e di quello nazionale. E se è vero che il ritorno del Molise tra le regioni meno sviluppate ha rappresentato all’epoca un passo indietro, è altrettanto vero che la maggiore intensità di aiuti può e deve avere riscontri positivi sul sistema imprenditoriale e lavorativo regionale attraverso la promozione di azioni che portino la regione Molise ad essere più competitiva rispetto al passato”.

