Mariacristina Magnocavallo riconfermata al vertice dell'Ordine degli infermieri

CAMPOBASSO. Si rinnova con grande partecipazione da parte degli iscritti l’Ordine degli Infermieri (Opi) di Campobasso-Isernia ed elegge presidente Mariacristina Magnocavallo, al suo quarto mandato consecutivo.

Dopo l’elezione del direttivo del 13-14 ottobre, lunedì 21, nella sede di via Folchi 3 a Campobasso, la consegna delle cariche. I componenti del Consiglio Direttivo sono dunque: Laura Berindean, Antonietta D'Aveta, Andrea Di Cesare, Giuseppe Fiore, Carmine Gizzi, Angelo Gualdieri, Nicolino La Fratta, Andrea Laurelli, Mariacristina Magnocavallo, Sergio Marchetta, Anna Panzera, Massimo Ricci, Morena Ricciuti, Franca Romano, Annalisa Salvatore.

“Ha vinto la squadra – ha dichiarato Mariacristina Magnocavallo – un gruppo coeso e fortemente motivato che vive l’attività ordinistica in modo fortemente identitario, con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti i colleghi, quelli che lavorano nel pubblico e quelli che operano nelle piccole o grandi realtà private”. In consiglio è approdata infatti la lista “Valore e Azione” che mira a rafforzare il ruolo della professione ovunque, con un occhio vigile all’organizzazione sanitaria regionale che vede competenze di altri profili farsi strada in contesti propri dell’infermieristica.

Valore e azione: l’etica del servizio e la concretezza del lavoro sono la base di questo gruppo che con l’elezione si è impegnato a sostenere ruolo e immagine dell’infermiere in ogni ambito professionale: nelle politiche di sviluppo professionale attraverso accordi con tutte le istituzioni, nella società e nell’educazione con progetti nelle scuole, in formazione e ricerca, sul territorio. L’Opi appena eletto vuole essere sempre aperto e più vicino ai cittadini e agli iscritti, vuole fare dell’inclusione e della condivisione i suoi punti di forza, vuole tutelare la Professione in ogni sua forma: iniziative giuridico-legali, prevenzione su ogni forma di violenza, tenuta dell’ente Ordine ispirata all’efficacia economica, fiscale e normativa.

“Ci ha colpito e gratificato, nonostante la lista unica, l’enorme affluenza al voto da tutta la regione – ha aggiunto la presidente Magnocavallo – Questo ci motiva ancora di più nel tutelare tutti i nostri colleghi”.

I componenti della Commissione d’Albo sono Anna Bevilacqua, Alessio Colella, Emiliano Coromano Grazia d'Aquila, Camilla Di Giulio, Francesco Rosa, Antonio Silvestri, Donatello Tirabasso, Mariapia Vaccarella. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono Giovanna Fiorilli e Assunta Fratianni, supplente Gianluca Pascarella.

“Il mio grazie va a tutti i colleghi, quelli che sinora hanno camminato insieme a me e quelli che si sono uniti con questa tornata elettorale – ha concluso la presidente – ‘Insieme’ e la parola che non abbiamo mai perso di vista sinora, la stessa che dovrà caratterizzare ogni nostra attività affinché mai vengano meno determinazione ed entusiasmo, che sono la linfa del nostro agire”.