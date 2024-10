Cassa integrazione estesa a quasi tutto lo stabilimento Stellantis nella prossima settimana

TERMOLI. A distanza di nemmeno una settimana dallo sciopero di venerdì scorso, 18 ottobre, nuove notizie dallo stabilimento Stellantis e non sono positive.

Si è tenuta nella mattinata di oggi la riunione delle organizzazioni sindacali con la direzione aziendale.

La prossima settimana tutto lo stabilimento sarà fermo ad esclusione della lavorazione basamento Gse.

In pratica, tre reparti produttivi (Gme, Fire e V6) non lavoreranno e del Gse attiva resta solo la lavorazione basamento, con ricorso alla cassa integrazione ordinaria.

«Inoltre in attesa di conoscere le missioni produttive per il nostro stabilimento abbiamo chiesto all'azienda di tenere un incontro al più presto per trovare una soluzione alla problematica della maturazione dei ratei. Infine in merito al bonus 100 euro, l'azienda ha riferito che ci farà sapere nelle prossime settimane le modalità operative per poterne usufruire».