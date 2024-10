Riaperto il confronto sulla Gtm, c'è dialogo per migliorare la posizione dei lavoratori

TERMOLI. Si riapre il confronto tra parti sociali, Comune e Gtm.

Venerdì scorso, alle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Termoli si sono riunite Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal, alla presenza della proprietà della Gtm, con l’imprenditore Giuseppe Larivera, l’assessore ai Trasporti Enrico Miele e il dirigente competente Ulisse Fabbricatore. E’ stata confermata la piena disponibilità da parte di Gtm di voler stipulare un contratto integrativo. Si attende l’incontro tra la Regione Molise e le aziende del Trasporto pubblico locale previsto per il 30 ottobre 2024 al fine di stanziare le somme provenienti da contenziosi in essere da girare ai lavoratori per la costruzione di un accordo di secondo livello. Pertanto è stato deciso unitariamente di convocare un nuovo incontro in sede aziendale il 14 novembre con lo scopo di discutere la piattaforma per la sottoscrizione del contratto stesso. Le parti sociali si dichiarano fiduciose nella chiusura dell’accordo entro l’anno con un importo economico più che soddisfacente per ridare potere d’acquisto ai dipendenti e fare da apripista a tutto il comparto del trasporto pubblico locale molisano. In pratica, si sono poste le basi per un dialogo costruttivo a tutela dei lavoratori introducendo pertanto la concreta possibilità di una contrattazione di secondo livello.

La parte datoriale risponderà con un documento di sua spettanza alle proposte formulate dalle sigle sindacali e raccolte nella piattaforma redatta a seguito del primo incontro tenutosi in data 26 luglio corrente anno e debitamente comunicata alle parti presenti, che sarà oggetto di discussione del prossimo incontro che si terrà il 14 novembre presso la sede della Gtm, l’azienda ha precisato che il 30 ottobre avrà un importante colloquio in Regione col consigliere delegato Roberto Di Pardo al seguito del quale si potrà effettivamente valutare la possibilità fattuale delle condizioni di contrattazione, evidenziando comunque la volontà di raggiugere un accordo finalizzato ad un aumento integrativo.

Il coordinatore regionale della Uiltrasporti Molise, Stefano Marinelli, contattato telefonicamente ci riferisce che le intenzioni della sigla sindacale che rappresenta sono quelle di proporre anche soluzioni che diano una maggior produttività a favore della cittadinanza e del turismo di Termoli e di un nuovo servizio di mobilità sostenibile. Il tutto per avere anche un maggior profitto per poi ridistribuire le competenze tra i lavoratori. «Siamo convinti che questo accordo sia un buon viatico per intentare un tavolo regionale per la contrattazione di secondo livello anche per tutte le altre aziende del trasporto molisano.

Invitiamo quindi le proprietà delle aziende di trasporto pubblico, il consigliere delegato ai trasporti Di Pardo e il presidente Roberti di affrontare la questione con un impegno pragmatico che ponga fine una volta per tutte a questa anomalia che attanaglia il Molise da troppo tempo».