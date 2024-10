Crescita occupazionale in Molise: 1.800 figure professionali richieste

CAMPOBASSO. Sono 489mila i lavoratori ricercati a ottobre in tutta Italia dalle imprese, con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, 17mila in più rispetto a quanto programmato un anno fa (+3,7%). Previsioni positive anche per il trimestre ottobre-dicembre con circa 1,3 milioni di assunzioni programmate, in crescita rispetto all’analogo periodo del 2023 (+54mila; +4,5%).

In Molise l’indagine Excelsior, realizzata mensilmente da Unioncamere e Anpal e che raccoglie le risposte degli imprenditori locali dell’industria e dei servizi, conferma l’andamento positivo nazionale, con un incremento della domanda di lavoro nel mese del 16,7% e nel trimestre del 25,6%. Le assunzioni totali previste dalle imprese dell’industria e dei servizi nel mese di ottobre risultano pari a 1.820, che potrebbero diventare circa 4.760 nel trimestre ottobre-dicembre. Rispetto allo stesso mese di un anno fa si osserva, in termini numerici, un aumento degli ingressi programmati, di circa 260 unità; l’incremento dovrebbe essere di circa 970 ingressi in più se il confronto è con il trimestre.

A trainare la crescita prevista per il mese in corso, in regione così come a livello nazionale, è ancora una volta il settore dei servizi: 1.290 i contratti programmati (+21,7% rispetto a 12 mesi fa), e oltre 3.400 nel trimestre (+29,9%). Ad offrire le maggiori opportunità lavorative è il turismo con 400 richieste nel mese e oltre mille nel trimestre; seguono i servizi alle persone, quelli alle imprese e infine il settore del commercio, con 260 profili ricercati nel mese e 670 nel trimestre.

L’industria nel suo complesso programma nel mese 520 entrate (+20 entrate rispetto a un anno fa; +4,0%) e 1.280 entrate nel trimestre ottobre-dicembre (+170 entrate; +15,3%). A ottobre le imprese del manifatturiero sono alla ricerca di circa 270 lavoratori (+35% rispetto all’analogo periodo del 2023) che salgono a 680 per l’intero trimestre ottobre-dicembre (+160 entrate; +30,8%). Le imprese delle costruzioni programmano per ottobre circa 250 assunzioni, unico settore che segna una diminuzione (-16,7% sull’anno); ritorna in campo positivo se l’analisi viene allargata all’intero trimestre: 610 assunzioni previste (+3,4%).

Il tempo determinato si conferma la forma contrattuale maggiormente proposta con più di 1.200 unità, pari al 70% del totale a cui seguono i contratti a tempo indeterminato (circa 230 contratti). Ad ottobre cala leggermente la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate: dal 50,4% segnalato a settembre al 48,5% segnalato ad ottobre.

Il 28% delle assunzioni programmate del mese è rivolta a giovani “under 30” per un totale di circa 510 posizioni ad essi riservate; il 17% sarà rivolto a personale immigrato.