Incontro organizzativo dell'Usif alla Guardia di Finanza di Termoli

TERMOLI. L’Unione sindacale italiana finanzieri (Usif), primo sindacato in Molise e in Italia, ha promosso una riunione tenutasi presso la Compagnia e il Reparto operativo aeronavale di Termoli.

All’incontro erano presenti il segretario generale aggiunto Roberto Di Primio, il segretario regionale Sergio Miele, il vice segretario regionale Vittorio De Piano e il segretario provinciale di Campobasso Mario Antonio Ianiri.

«È stato un incontro diretto e proficuo, in cui sono state affrontate le tematiche del rinnovo contrattuale, con un focus sulle richieste fatte al Governo, l’argomento delle pensioni e in particolare l’istituto della riserva e dell’ausiliaria per il personale a ridosso della posizione di quiescenza, le dinamiche dei reparti, inoltre è stato fatto un confronto costruttivo inerente alle varie tematiche d'interesse con il personale.

L’Usif è a disposizione dei colleghi e continuerà a lavorare per migliorare i rapporti tra la Guardia di Finanza e i dipendenti, promuovendo efficienza e collaborazione. Uniti si vince!»