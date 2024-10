EmmePi srl miglior fornitore di componenti meccanici alla Angelini Technologies

TERMOLI. La "Angelini Technologies" assegna il prestigioso premio come miglior fornitore di componenti meccanici sul territorio italiano anno 2023 alla Emmepi srl.

«Siamo profondamente onorati di ricevere questo riconoscimento e vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il premio conferitoci dallo staff della Fameccanica.Data S.p.A. che ci ha permesso di essere stati riconosciuti per i nostri servizi in termini di qualità, puntualità e organizzazione. Questo premio è un incentivo prezioso che mi motiva a continuare a lavorare con dedizione e passione. Lo condividiamo con tutti i ns collaboratori che ci ispirano e ci supportano così da poter raggiungere traguardi sempre più avvincenti. Non a caso il nostro motto è "Tante gocce fanno un oceano" Questo risultato nasce grazie ad una volontà continua della nostra azienda, che nasce ben oltre 40 anni fa, in termini di formazione, investimenti, confronto con clienti, fornitori e consulenti, orientati sempre al miglioramento continuo. Con gratitudine e umiltà ci piace l'idea di condividere sui social questa premialità», ha evidenziato Rino Muccino. L'azienda ha compiuto lo scorso anno 40 anni di attività.

«Ci teniamo a sottolineare che questo riconoscimento è il frutto di un nostro percorso di crescita in una azienda prestigiosa e riconosciuta sul mercato, Italiano ed internazionale, come la "Fameccanica.Data S.P.A." che, grazie alla sua efficiente organizzazione, sia in termini di capacità, competenze, pianificazione e continuità di commesse, ci ha permesso di poter performare in modo efficiente. Così da raggiungere quello che è il nostro desiderio più grande e cioè "La soddisfazione del Cliente" che spesso avviene grazie a un connubio vincente tra Fornitore e Cliente.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla "Angelini Technologies", divisione della Angelini Industries, gruppo multi-business presente in 21 Paesi del mondo.

Galleria fotografica