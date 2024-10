Al via letture dei consumi idrici in numerosi comuni

CAMPOBASSO. Grim informa i residenti dei comuni interessati che a partire da giovedì 31 ottobre 2024 inizieranno le letture dei consumi idrici.

li personale incaricato e autorizzato, sarà munito di tesserino di riconoscimento, in modo di evitare spiacevoli equivoci e problemi.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a consultare il nostro sito online www.grimolise.it, oppure a contattarci al numero 0874 1919702 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30 il sabato dalle 8:30 alle 12:30).

ELENCO COMUNI

MONTENERO DI BISACCIA – MONTECILFONE – CAROVILLI – PIETRABBONDANTE -VASTOGIRARDI – CERCEMAGGIORE – CERCEPICCOLA – MACCHIAGODENA – PIETRACATELLA – SAN MARTINO IN PENSILIS – SANT’ELENA SANNITA – GUARDIALFIERA – ACQUAVIVA COLLECROCE – CASTELMAURO – SAN FELICE DEL MOLISE – MONTEFALCONE NEL SANNIO -GAMBATESA – TUFARA – BARANELLO – BUSSO – CASALCIPRANO – CASTROPIGNANO -FROSOLONE – GIL.DONE – GUARDIAREGIA – JELSI – MATRICE – MONACILIONI – ORATINO -RICCIA – RIPALIMOSANI – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – SAN GIOVANNI IN GALDO – SAN GIULIANO DEL SANNIO – VENAFRO – SPINETE – TORO – VINCHIATURO – PETTORANELLO DEL MOLISE – SEPINO – MACCHIA VALFORTORE – GUGLIONESI.