Pescherecci in mare anche il primo novembre, arriva l'ok del Ministero

TERMOLI. Approvata la deroga dal divieto dell’attività di pesca per tutte le discipline ed i mestieri per la giornata del 1° novembre 2024.

A seguito della richiesta delle Associazioni di categoria, tra cui Federpesca, del 28 ottobre 2024, con la quale è stato trasmesso l’accordo sindacale avente ad oggetto la deroga del divieto dell’attività di pesca nella giornata festiva del 1° novembre 2024 per tutti “le discipline ed i mestieri, la Direzione generale Masaf autorizza, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i compartimenti marittimi, lo svolgimento dell’attività di pesca nella giornata di venerdì 1° novembre 2024.

Gli attrezzi interessati: “reti a strascico a divergenti, sfogliare/rapidi, reti gemelle a divergenti”, ovvero il sistema strascico. Questa autorizzazione è estesa alle imprese che utilizzano gli attrezzi “reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti, reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura”, ovvero i sistemi “volante e circuizione”.

Le imprese hanno l’obbligo di segnalare in anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l’attività di pesca nella predetta giornata.