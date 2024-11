Vigili del fuoco ancora al lavoro a Guglionesi

GUGLIONESI. Materiale a non finire nell'abitazione del 60enne in cui è divampato un incendio in via Regina Margherita, all'angolo di via Usconio, nella mattinata di oggi, con l'allarme scattato alle 6.50 e la conseguente chiamata ai Vigili del fuoco.

Un rogo che per fortuna non ha causato feriti, ma ha impegnato la squadra in turno del 115 per diverse ore, proprio per liberare le stanze dell'abitazione.

Segnalazione per prima partita dai vicini e dalla Polizia locale.