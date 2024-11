Motore Fire, accordo di solidarietà per 900 dipendenti Stellantis fino all'agosto 2025

TERMOLI. Stellantis ha siglato oggi con le organizzazioni sindacali dello stabilimento di Termoli un accordo di solidarietà per il periodo dall’11 novembre 2024 al primo agosto 2025. Questa misura, che coinvolge soprattutto l’unità produttiva del motore Fire, è necessaria per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse.

Il numero degli addetti coinvolti dall’accordo è di 900 lavoratori e, sulla base del numero di lavoratori indicati e del fabbisogno lavorativo, la percentuale massima di riduzione dell’orario di lavoro ordinario contrattuale sarà complessivamente pari all’80%.

Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate, ma richiede unità d’intenti e visione per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro.

In merito, sono intervenute le organizzazioni sindacali metalmeccaniche.

«Buon pomeriggio, facendo seguito alla nostra precedente richiesta di incontro, in cui per le aree maggiormente in difficoltà, quelle produttive legate all'unità Motore FIRE enti di staff e collegati chiedevamo un uso più equo degli ammortizzatori sociali, in ottica di rotazione e maturazione dei ratei e di tutti gli istituti di legge.

Si è tenuta oggi la riunione tra la Direzione del Personale dello stabilimento Stellantis di Termoli le Segreterie Territoriali di FIM FIOM UILM FISMIC UGLM AQCFR e le RSA. Lo stabilimento di Termoli è dedicato nello specifico alla produzione di Motori endotermici per autovetture e piccoli veicoli commerciali, tra i quali il motore FIRE che oggi non risponde più alle caratteristiche richieste per la commercializzazione e ormai vive un costante e notevole periodo di riduzione della domanda.

Per tale motivo è stato sottoscritto in data odierna per tutti gli 887 addetti all'unità FIRE, enti collegati ed enti di Staff, il Contratto di Solidarietà di tipo difensivo (CDS) a far data dal 11/11/2024 al 01/08/2025, i termini dell'accordo prevedono, la maturazione dei ratei e di tutti gli istituti di legge e contrattuali, e la effettiva rotazione secondo le attuali norme vigenti in materia.

Abbiamo fatto richiesta di incontri trimestrali per valutare l'utilizzo dello strumento della CDS e l'andamento produttivo».