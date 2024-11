Decreto infrazioni convertito in legge, i balneari sempre più delusi

TERMOLI. Il decreto infrazioni, quello che disciplina anche l'aspetto delle concessioni demaniali marittime, è stato convertito in legge definitivamente, ieri nell'aula del Senato.

Come ha evidenziato il Sib-Confcommercio, attraverso il presidente nazionale, Antonio Capacchione, sottolineando le novità introdotte nell'approvazione precedente alla Camera, confermate a Palazzo Madama: «Siffatte modifiche, oltre a correzioni materiali, introducono: a) l’esclusione della sua applicabilità alle concessioni demaniali in favore di associazione, circoli e società sportive (comma 1. bis); b) la sospensione dell’obbligo di smontaggio delle strutture eventualmente previsto dal titolo edilizio (comma 3 bis); c) l’estensione della cauzione prevista per il canone anche all’indennizzo (comma 4 lett. f).

Sono risultati inutili tutti i tentativi sindacali e parlamentari per modifiche maggiormente tutelanti per i concessionari per cui ribadiamo la nostra valutazione negativa sulle nuove disposizioni. Infatti, non confermano la validità degli atti di proroga già rilasciati dagli Enti concedenti. Né affrontano la questione della cosiddetta scarsità della risorsa che resta comunque il presupposto per l’applicazione della cd Bolkestein così come chiarito da ultimo dalla nostra Corte Costituzionale in riferimento all’analoga questione delle piccole concessioni idroelettriche (Ordinanza 161 del 7 ottobre 2024).

Non riconoscono un diritto di prelazione in favore delle concessioni che costituiscono la fonte del reddito prevalente o esclusivo del concessionario e conforme ai “motivi imperativi di interesse generale” previsti dal comma 3 dell’art. 12 della cosiddetta Direttiva Servizi. Determinano, di fatto, la confisca delle aziende attualmente operanti senza un indennizzo adeguato alla perdita dell'effettivo valore commerciale delle aziende così come d’altronde era prescritto dall’art. 4 della legge numero 118/2022 emanata nella precedente Legislatura e mai contestato né dal Consiglio di Stato né dalla Commissione europea».

Oggi, infine, è stato convocato il consiglio direttivo nazionale del Sib-Fipe per una valutazione della situazione e le iniziative sindacali conseguenti.

Netta contrarietà dei balneari al provvedimento sulle concessioni. Convocata la riunione urgente degli Organismi dirigenti per decidere le iniziative di protesta.

“Il provvedimento legislativo approvato dal Parlamento sulle concessioni demaniali marittime vede la netta contrarietà degli imprenditori balneari italiani perché non affronta la questione della scarsità della risorsa (presupposto per la corretta applicazione della Direttiva Bolkestein), così come anche da ultimo ribadito dalla nostra Corte costituzionale con l'Ord. 161 del 7 ottobre scorso - affermano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA/Confesercenti.

A ciò si aggiunga l'irrisorio valore dell'indennizzo previsto calcolato sugli investimenti degli ultimi cinque anni, segnato dal Covid e dell'incertezza sulla durata delle concessioni. Già domani è convocato il Consiglio direttivo nazionale per una valutazione del provvedimento legislativo e per decidere le iniziative sindacali conseguenti.

Registriamo, poi, con profondo rammarico, che il provvedimento non ha visto il coinvolgimento non solo della categoria ma, anche e soprattutto, degli Enti concedenti (Regioni e Comuni) che esercitano le funzioni amministrative in materia.

Riteniamo che sia interesse di tutti, non solo dei balneari, una riforma organica della materia che salvaguardi le aziende turistiche attualmente operanti, le quali da anni costituiscono un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo.

Così come riteniamo sia interesse di tutti che questa questione non sia oggetto di strumentalizzazioni politiche ma di un serio e obbiettivo dibattito pubblico.

È comunque certo che continueremo a batterci, con forza e determinazione, a tutela dei diritti riconosciuti, anche dal diritto europeo, degli operatori attualmente operanti e per evitare che sia distrutto o snaturato il modello di balneazione attrezzata italiana fondato prevalentemente sul lavoro dei concessionari.

Nell'interesse non solo dei concessionari ma del Paese.

Sconcerta, poi - conclude la nota congiunta - l'esclusione dalla Bolkestein solo dei circoli sportivi non anche di coloro che dalla concessione ricavano il reddito esclusivo per la propria famiglia».