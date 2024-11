Buone notizie per i 42 beneficiari dei progetti di utilità collettiva, saranno confermati

TERMOLI. Una prospettiva ulteriore per 42 persone impiegati nei progetti di utilità collettiva (Puc) al Comune di Termoli.

L’amministrazione ha deciso di prorogare e approvare per ulteriori 18 mesi i Progetti di utilità collettiva (Puc) approvati nel maggio 2022.

Progetto “Una Biblioteca per tutti”, avente durata 18 mesi da attivare in favore di 12 beneficiari;

Progetto “Termoli da scoprire e valorizzazione impianti sportivi” avente durata 18 mesi da attivare in favore di 30 beneficiari; individuando i responsabili Puc nella persona del dirigente di settore Cultura Turismo Sport o suo delegato. Inoltre, i dirigenti responsabili dei servizi comunali possono individuare nuovi progetti Puc da svolgere per i settori di competenza laddove emergano nuove esigenze e fabbisogni.

Nell’ambito sportivo, collaborazione per attivazione e promozione di eventi, allestimenti degli spazi, custodia degli impianti sportivi, diffusione sul territorio di materiali, valorizzazione e tutela degli impianti sportivi comunali. Obiettivo del progetto è di favorire attraverso la collaborazione dei beneficiari la valorizzazione e conoscenza del territorio comunale, attraverso la promozione e organizzazione di eventi che possano attrarre e accrescere l'affluenza turistica del nostro Comune anche attraverso la distribuzione di materiali.

L'amministrazione ritiene fondamentale l'inserimento dei beneficiari in un progetto di valorizzazione del patrimonio turistico e culturale comunale per promuovere eventi sul territorio e garantire un maggior afflusso di turisti che possa essere garantito non solo nei mesi estivi. Tali attività possono rappresentare un valore aggiunto alla loro condizione di disagio, sia economico che sociale, propedeutiche a sviluppare nei beneficiari un senso di appartenenza alla comunità e di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e culturale.

L'altro progetto riguarda "Una biblioteca per tutti", vede i beneficiari collaborare col personale della biblioteca per catalogare volumi, aggiornare documenti, gestione prestiti, organizzare visite guidate e percorsi di letture per bambini, orientamento all'uso della biblioteca, lettura ad alta voce di libri parlati per bambini, allestire spazi in occasione di eventi e diffusione dei materiali sul territorio. Obiettivo del progetto è favorire attraverso la collaborazione dei beneficiari selezionati la valorizzazione delle attività presso la biblioteca comunale al fine di offrire sempre più servizi alla cittadinanza per diverse fasce di età e nel contempo accrescere il senso di condivisione degli spazi pubblici e la cura dei beni comuni.

L'amministrazione ritiene fondamentale l'inserimento dei beneficiari in un progetto di valorizzazione del patrimonio bibliotecario comunale, in previsione di una nuova fornitura di testi prevista nei prossimi mesi, alleviando la condizione di disagio economico e sociale e sviluppando un senso di appartenenza alla comunità e di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e culturale.