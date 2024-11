Trasporti pubblici in sciopero, Uil Molise al fianco della categoria

TERMOLI. Dopo la mobilitazione del settore industriale e pubblico, oggi scioperano le lavoratrici e lavoratori del settore trasporto per il rinnovo dei contratti e il conseguente recupero del potere d’acquisto degli stipendi,

«I ritardi e le incertezze nelle fasi di confronto e trattativa per il rinnovo contrattuale rischiano di cristallizzare ed aggravare la condizione economica e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Siamo molto preoccupati per la situazione complessiva di contrazione occupazionale e di insoddisfacenti risposte finora date ad un settore strategico per la mobilità delle persone.

Quanto sta accadendo nel settore del trasporto locale sia dal punto di vista infrastrutturale che contrattuale è un problema che coinvolge tutto il Paese e che investe trasversalmente tutti noi, come Sindacalisti, come utenti e come persone, per le conseguenze che ne derivano, in particolare il Molise in cui i tagli alle linee ferroviarie, la mancata riorganizzazione strutturale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, determina sprechi e inefficienze, peggiorato la già precaria mobilità ferroviaria, spesso soggetta al servizio sostitutivo che aggrava ulteriormente costi e disagio all’utenza, aumentando le inefficienze e il debito pubblico piuttosto che migliorare i servizi e dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini. Un Molise sempre più tagliato fuori dalla continuità territoriale e dall’alta velocità.

La Uil Molise, sosterrà convintamente lo sciopero al fianco della categoria della Uiltrasporti a Roma dinanzi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».