Fisioterapia: lunedì le prime lauree UniMol

CAMPOBASSO. A 3 anni dall’attivazione del corso di laurea - Lunedì 11 novembre, alle ore 10, nell’Aula Magna di Ateneo la seduta di laurea e poi la proclamazione

Perfettamente in corso: si sono iscritte/i tre anni fa e ora, come da durata naturale del percorso di studi, diventano dottoresse e dottori: sono le prime laureate e i primi laureati in Fisioterapia dell’Università degli Studi del Molise. Discussione alle ore 10 e poi la proclamazione, lunedì 11 novembre nell’Aula Magna di Ateneo, a Campobasso.

All’importante traguardo del corso di laurea a numero programmato arrivano adesso in 10. Molti di loro sono studenti molisani, altri provengono da Puglia e Campania, a dimostrazione dell’interesse assai diffuso verso la disciplina che il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” ha voluto trasformare in opportunità di formazione.

L’attivazione del corso di laurea nel 2021 ha risposto e risponde alle aspettative di tanti giovani che vedono nella Fisioterapia la professione del futuro con concrete opportunità occupazionali. UniMol è pronta ad accompagnarli anche nel completamento magistrale del corso di studio, un ulteriore elemento di opportunità formativa, a cui si aggiungono i master in primo e secondo livello.

Tra i futuri fisioterapisti e fisioterapiste proclamati lunedì, tre hanno già scelto di proseguire gli studi, superando il test di ammissione e immatricolandosi alla laurea magistrale in "Scienze riabilitative delle professioni sanitarie" che UniMol, proprio da quest’anno accademico, ha istituito per assicurare e consentire il completamento della filiera didattica di Fisioterapia. Filiera che si conferma sempre più un punto di riferimento didattico-scientifico nazionale, arricchita e valorizzata dalle diverse edizioni del Master biennale in Scienza e pratica in Fisioterapia muscoloscheletrica e il corso di perfezionamento in Esercizio terapeutico e strategie relazionali in Fisioterapia.

Innovativi, attuali e interessanti i lavori di tesi delle laureande e dei laureandi che saranno discusse lunedì, presentando tematiche che spaziano dal ruolo della fisioterapia per il long covid, alla diagnosi differenziale del dolore cervicale, passando per l’esercizio terapeutico nel paziente sportivo e la teleriabilitazione nella gestione della fibromialgia.

Una giornata, quella di lunedì, che per UniMol, con il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio, non può che rappresentare un significativo elemento di soddisfazione e con un patrimonio di rilievo in più: quello di 10 professionisti fisioterapisti da inserire nel panorama assistenziale e della salute al servizio della comunità.