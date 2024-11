Fabbriche e lavoratori, Urso: «Giovedì al tavolo Stellantis ci attendiamo risposte concrete»

TERMOLI. La vicenda Gigafactory discussa ancora una volta in Parlamento, dove il ministro Urso ha risposto all'interrogazione presentata dal senatore Martella, che avevamo già pubblicato giorni fa, appena presentata a Palazzo Madama.

«Stellantis rischia di finire l'anno con meno di 300.000 auto prodotte e non dà certezza piano dei progetti industriali; la Cina è sempre più protagonista sul mercato globale grazie al vantaggio competitivo sull'elettrico, controllando il 75 per cento della produzione mondiale di batterie. Noi invece, con lo stop al progetto di Termoli, continuiamo a non avere nemmeno una Gigafactory, mentre i costruttori europei si muovono dentro orizzonti temporali ristretti e in modo non coordinato», ha sottolineato in aula il senatore dem.

Per il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, «La crisi del settore auto non riguarda solo l'Italia, né solo Stellantis, ma coinvolge l'intera industria europea, come dimostrano i drammatici annunci di chiusura di stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, con conseguenti licenziamenti in blocco in tutta Europa. È urgente un intervento in Europa che riveda le regole del green deal, come abbiamo detto sin dall'inizio della legislatura anche in quest'Aula e come oggi chiede lo stesso Mario Draghi nel suo report sulla competitività.

Per questo, abbiamo concordato con la Repubblica Ceca un non paper che chiede di anticipare a inizio 2025 la clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, che ho personalmente illustrato in queste ore agli altri colleghi europei per avere anche il loro consenso. Il documento non mette in discussione l'obiettivo della decarbonizzazione al 2035, ma chiede di raggiungerlo con un approccio di neutralità tecnologica e non gravando da subito con multe che in questa fase di transizione sarebbero un'ulteriore zavorra competitiva per i produttori europei. È una follia quella che vi descrivo. Per rispettare i target emissivi imposti dall'attuale regolamento ed evitare un salasso stimabile in 17 miliardi di euro già nel prossimo anno, i produttori di auto europei stanno riducendo i volumi produttivi, chiudendo le fabbriche e licenziando gli operai e, come fa Stellantis, importano e commercializzano auto elettriche prodotte in Cina per venderle nella propria rete e superare quei parametri. Due follie!

Gli uni chiudono le fabbriche per ridurre la produzione, scendere sotto i parametri e non pagare le multe, gli altri importano auto elettriche, le certificano e le vendono alla propria rete di vendita per evitare di pagare le multe. La decarbonizzazione non deve portare alla desertificazione industriale; dobbiamo cambiare subito, non c'è più tempo da perdere, siamo al collasso dell'industria dell'auto europea. Sul fronte nazionale registro che le mozioni approvate da tutte le forze parlamentari alla Camera hanno dato evidenza di coesione e unitarietà di intenti, nonché di piena consapevolezza dell'urgenza del tema.

Il 14 novembre, si riunirà il tavolo Stellantis e ci attendiamo risposte concrete da parte dell'impresa sul destino degli stabilimenti italiani e dei lavoratori. Nel frattempo, siamo impegnati a definire nuovi strumenti di sostegno alla componentistica, la vera forza del made in Italy, che auspichiamo di poter annunciare già in quell’occasione. Interverremo anche in legge di bilancio per incrementare le risorse destinate alla filiera e ai processi di riconversione produttiva. Gli incentivi destinati all'acquisto non hanno avuto effetti positivi sulla produzione. Dobbiamo prenderne atto e concentrare le risorse sugli investimenti.

È finito il tempo dei bonus. Ho firmato un provvedimento che prevede l'apertura del nuovo sportello dei contratti di sviluppo, finanziato con risorse del Pnrr, dedicato alle filiere strategiche nazionali, includendo tra queste il settore auto. La dotazione finanziaria di 500 milioni potrà essere integrata per far fronte alle esigenze del settore nel prossimo biennio 2025-2026. Dal 2027, infatti, come previsto in legge di bilancio, è stato istituito un fondo strategico che consentirà di alimentare gli strumenti agevolativi con una dotazione complessiva di 24 miliardi nel periodo 20272036. La legge di bilancio, inoltre, ha creato il presupposto per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la proroga, per l'anno prossimo, della cassa integrazione straordinaria nell'ambito del settore automotive. Insieme, anche in Europa, dobbiamo cambiare il green deal per rendere sostenibile l'industria dell'auto e, in generale, l'industria europea».