Carenza di ortopedici in Molise, il nuovo avviso Asrem

MOLISE. L'Asrem ha pubblicato un avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di otto medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, con l'obiettivo di fronteggiare la carenza di personale nelle strutture ospedaliere.

Inoltre, considerando la "grave carenza" di professionisti e per evitare l'interruzione dei servizi sanitari, l'Asrem ha emesso un secondo avviso. Questo avviso prevede l'assegnazione di otto incarichi libero-professionali a medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia, inclusi quelli già in pensione, e sarà valido fino al completamento del reclutamento di personale a tempo indeterminato.