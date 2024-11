Concessioni balneari, il tour itinerante del Sib arriva anche a Termoli

TERMOLI. Sindaci della costa e il presidente della Regione Molise saranno invitati a partecipare mercoledì 27 novembre all’assemblea regionale itinerante del Sib-Confcommercio Molise.

La conversione in legge del decreto Infrazioni ha segnato una nuova fase di mobilitazione da parte della categoria e allora il presidente Nico Venditti vuole accendere i riflettori anche sulla costa molisana. Ci saranno il presidente del Sib nazionale Antonio Capacchione e i vertici di Confcommercio Molise, Angelo Angiolilli e Irene Tartaglia.

Appuntamento alle 10.30 al lido “La Lampara”, sul lungomare Nord di Termoli.

Il Sib rilancia ulteriormente la battaglia: «Concreto il rischio di accaparramento del Demanio in favore di grandi gruppi finanziari, è necessaria una riforma organica della materia; inoltre è opportuno e maturo il trasferimento del Demanio Marittimo alle Regioni come già previsto dalla legge 85/2010. È quanto detto nell’assemblea regionale sarda, ospitata a Cagliari, per ribadire la contrarietà della categoria verso la nuova legge emanata dal Governo.

«Grande il rischio di uno snaturamento della balneazione attrezzata caratterizzata da aziende a conduzione familiare che sono certamente più efficienti per il loro contributo di socialità e personalizzazione. Con la nuova legge sono possibili anche inaccettabili forme di accaparramento dell'uso del Demanio in favore di grandi gruppi imprenditoriali e finanziari. La riforma organica che auspichiamo deve tutelare le concessioni demaniali attualmente operanti e la caratteristica di gestione familiare che premia il fattore lavoro e non il capitale».