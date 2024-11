Vertenza Vibac, via al licenziamento di 47 lavoratori dopo l'intesa del luglio scorso

TERMOLI. Dal 25 ottobre erano attesi 48 licenziamenti allo stabilimento Vibac, la comunicazione dell’azienda è avvenuta la scorsa settimana, per 47 dipendenti.

In particolare, l'azienda ha deciso di concentrare a Vinci le produzioni dove vengono utilizzati impianti che hanno modificato la tipologia dei prodotti, non ripetibili a Termoli, dove sono rimaste quelle che debbono essere prodotte in volumi superiori, per ottenere costi industriali unitari pin bassi; «in effetti lo stabilimento di Termoli consente la produzione di questi volumi superiori, i soli, peraltro, che ne hanno consentito, in passato, una gestione economica», ha precisato l'Azienda nella nota inviata alle parti sociali.

«Dal luglio del 2024 a oggi, vi sono stati 11 licenziamenti, tutti sulla base del criterio della non opposizione, che diverranno efficaci alla data del 10 gennaio 2025 nonché un dimissionario; sicché lo stabilimento occupa, non considerando i licenziati e il dimissionario, 127 dipendenti, il cui costo non è ancora sostenibile dal fatturato che quello stabilimento e in grado di generare.

E’ quindi indifferibile procedere a una ulteriore riduzione degli organici occupati nello stabilimento di Termoli, come del resto prefigurato nell'accordo del 1° luglio 2024».