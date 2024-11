Fisioterapia, graduation day con specializzati da sette regioni

CAMPOBASSO. Giornata importante domani, sabato 16 novembre, all’UniMol - Aula Magna di Ateneo - a partire dalle 9.

37 i candidati e le candidate, molisani e da diverse regioni - Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo - che presenteranno i lavori di tesi per la discussione finale, portando a compimento la quinta edizione del Master biennale di I livello in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologia (a.a. 2022/2023).

Il Master, istituito nel 2018, rappresenta uno dei 5 percorsi di specializzazione per i fisioterapisti presenti sul territorio nazionale (all’UniMol la sede per il Centro-sud) nel campo delle disfunzioni neuro-muscoloscheletriche. Fiore all’occhiello dell’Alta formazione di UniMol, sin dalla sua prima edizione ha riscosso notevoli consensi ricevendo un numero di richieste di partecipazione triplo rispetto alle disponibilità: la prova evidente nelle tante domande provenienti da tutta Italia, isole comprese.

Il percorso formativo integrato del Master si colloca alla stregua dei Paesi più evoluti in tale settore, ha superato, infatti, la fase di monitoraggio internazionale da parte della International Federation of Orthopedics Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), Associazione Internazionale, riconosciuta dalla WHO (World Health Organization), che rappresenta nel mondo i Fisioterapisti specializzati in terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica.

Un scelta dunque, decisamente vincente, che ha spinto il Prof. Germano Guerra, fondatore e presidente del Master, oltre che Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, ad avviare da poco la settima edizione, e che ha inteso sottolineare come la giornata del Graduation Day si particolarmente significativa sotto diversi punti di vista: renderà al sistema sanitario nazionale 37 specializzati e specializzate fisioterapisti, pronti a rispondere alle richieste, alle problematiche e alle necessità terapeutiche a tutela e miglioramento della salute.E UniMol, con il Direttore Guerra, i candidati e le candidate le loro famiglie e il tessuto assistenziale e della salute, non possono che riaffermare ed esprimere tutta la soddisfazione per questo significativo obiettivo d’insieme ancora una volta raggiunto.

Si tratta di un'ulteriore attestazione di qualità dell'intera filiera formativa di Fisioterapia all’UniMol. Filiera che si conferma sempre più un punto di riferimento didattico-scientifico azionale, arricchita e valorizzata dalle pluriennali edizioni del Master biennale, dal corso di perfezionamento in Esercizio terapeutico e strategie relazionali in Fisioterapia, dal corso di laurea triennale, che pochi giorni fa ha visto i primi 10 laureati, e dalla laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie che UniMol, proprio da quest’anno accademico, ha istituito per assicurare e consentire il completamento del percorso di studi in Fisioterapia.

La mattinata sarà anche occasione per ascoltare lectio e relazioni di professionisti, esperti e accademici, tra i piu rinomati nel campo della fisioterapia, incentrate sugli sviluppi più recenti, le migliori pratiche cliniche e le nuove frontiere di ricerca nel settore.