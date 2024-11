Stellantis: criticità attuali e scenari futuri, l'incontro Dem a Guglionesi

GUGLIONESI. Il circolo Pd di Guglionesi il 18 Novembre organizza presso la casa del Fanciullo l'incontro Pubblico sulla situazione Stellantis dal titolo criticità attuali e scenari Futuri.

"I dati sulla situazione di crisi di Stellantis sono sempre più allarmanti e la preoccupazione per migliaia di famiglie molisane si fa concreta. Alle ore 17:30, presso La Casa del Fanciullo (Castellara) Guglionesi si terrà un incontro organizzato dal Circolo del Partito Democratico per discutere delle problematiche e delle prospettive dei lavoratori della Stellantis. L 'evento è volto a sostenere i diritti dei lavoratori e a promuovere un dialogo costruttivo con l’azienda.

Per noi che amiamo il Molise è una chiamata al senso di responsabilità. È doveroso per ciascuno di noi difendere il Lavoro, difendere il nostro territorio. Sulla situazione Stellantis, non possiamo rimare in silenzio ed indifferenti, serve che ogni uno dia il proprio contributo ad ogni livello. Non possiamo restare passivi davanti ad un progetto di smembramento Industriale e dell'intero indotto. La nostra regione già povera viene ancora una volta penalizzata da una politica Idustriale che non ha visione del futuro e che pensa a distruggere il Molise ed il tessuto Collettivo ed economico.

Insieme possiamo cambiare il futuro di questa regione se Lottiamo insieme. Sarà presente all'incontro l'onorevole Arturo Scotto Capogruppo Commissione Lavoro".

Interverranno all’evento:

• Annamaria Becci, Segretario del Circolo PD Guglionesi

• Oscar Scurti, Segretario di Federazione del Basso Molise PD

• Ovidio Bontempo, Segretario Regionale PD

• Vittorino Facciolla, Vice Presidente del Consiglio Regionale

• Alessandra Salvatore, Consigliere Regionale del PD

• Micaela Fanelli, Consigliere Regionale del PD

• Paolo De Socio Segretario Generale Cgil

• Marco Laviano, FIM CISL Abruzzo Molise

• Gianluca Falcone, Segretario Fiom

L’incontro sarà moderato da Francesca D'Anversa

L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere delle sfide attuali e future dei lavoratori della Stellantis e per rafforzare il sostegno del PD alle loro istanze.