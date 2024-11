Entro dicembre i lavoratori Gtm potrebbero avere il sospirato "integrativo"

TERMOLI. Come da programma, si è tornato a riunire il tavolo del trasporto locale, a Termoli. A darne notizia è stato il coordinatore regionale della UilTrasporti, Stefano Marinelli. «Come da cronoprogramma si è riunita la direzione aziendale di Gtm srl insieme a Uiltrasporti, Filt-Cgil, Faisa Cisal e Fit-Cisl per continuare ad affrontare la tematica relativa al contratto integrativo aziendale. L’incontro si è svolto in un clima molto disteso.

Dopo aver visionato ed attenzionato la piattaforma contrattuale presentata dall’azienda, le parti sociali hanno unitariamente comunicato di voler modificare alcuni punti riportati nella piattaforma stessa e di volerne integrare altri al fine di raggiungere un risultato soddisfacente per le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente svolgono la loro professione con diligenza e professionalità.

L’incontro per l’ulteriore confronto sul contratto integrativo è fissato per la prima settimana di dicembre per cercare di concludere la trattativa per poi ratificarla presso il comune di Termoli».